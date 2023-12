Κοινωνία

Σύλληψη Λιμενικών για εμπορία κοκαΐνης από τις κατασχέσεις της υπηρεσίας τους

Πώς η αρμόδια υπηρεσία έφτασε στα ίχνη των δύο ενστόλων, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τα προϊόντα που είχε κατασχέσει η μονάδα τους.

Συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ αυτών διοικητής Λιμενικής Αρχής από υπηρεσία σχετική με τα ναρκωτικά και ερευνάται ο ρόλος δύο ακόμα λιμενικών, σε υπόθεση εμπορίας κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του ΑΝΤ1 Σπύρο Λεβειδιώτη, διακινούσαν ποσότητες από την κοκαΐνη η οποία είχε νόμιμα κατασχεθεί κατόπιν συλλήψεων από το Λιμενικό Σώμα. Στη υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και έγκλειστοι στις φυλακές.

Στα ίχνη τους έφτασε η Διεύθυνση Αστυνομικών Υποθέσεων και τα στελέχη της έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής 10 άτομα για την υπόθεση.

