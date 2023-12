Κόσμος

Γάζα - Ισραήλ: Άνοιξε κι άλλο σημείο διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας

Ποιο το περιεχόμενο της συμφωνίας για τη βοήθεια σε φορτηγά, στην οποία έφτασαν την περασμένη εβδομάδα οι δύο πλευρές.

Tο συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα άνοιξε την Κυριακή για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το σημείο διέλευσης είχε κλείσει για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια μετά την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να ξανανοίξει το σημείο διέλευσης για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια.