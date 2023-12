Αθλητικά

Super League - ΠΑΟΚ: Συνέτριψε τον Αστέρα Τρίπολης (εικόνες)

Ποιοι οι κορυφαίοι σκόρερ και περφόρμερ μιας βραδιάς που δόξασε τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Την πέμπτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα –κι έβδομη συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις– κατέγραψε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 4-1 του Αστέρα στην Τρίπολη για τη 14η αγωνιστική της Super League. Δυο γκολ σημείωσε ο Τόμας Μουργκ (34’, 69’), που φρόντισε να μη φανούν οι απουσίες των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, κι άλλα τόσα ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ (59’, 90’) για τους «ασπρόμαυρους» του Ραζβάν Λουτσέσκου που ανέβηκαν –έστω και προσωρινά– στην κορυφή. Ο Ερβιν Τζουκάνοβιτς (63’) είχε δώσει ελπίδες στους Αρκάδες του Μίλαν Ράσταβατς που σε 2-3 περιπτώσεις δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους.

Αρχής γενομένης από τα πρώτα 5-6 λεπτά. Χουάν Μιριτέλο και Νίκος Καλτσάς συνδυάστηκαν, με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι να διώχνει δύσκολα το αριστερό πλασέ του Χουλιάν Μπαρτόλο. Στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Καλτσάς με βολέ ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Κοτάρσκι, η μπάλα έπεσε στον Ολουγουατομπιλόμπα Αλάγκμπε αλλά το σουτ του Νιγηριανού τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ κι η μπάλα απομακρύνθηκε.

Η μορφή του αγώνα άλλαξε, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν την κατοχή της μπάλας. Δεν μπορούσαν, όμως, να διασπάσουν την άμυνα του Αστέρα. Χρειάστηκε μια στημένη φάση στο 20’, ένα κόρνερ του Ντεσπόντοφ και μια κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που απέκρουσε σε κόρνερ ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να καταγραφεί η πρώτη αξιόλογη φάση των «ασπρόμαυρων».

Πέντε λεπτά αργότερα, από λανθασμένη εκτέλεση φάουλ των Θεσσαλονικέων, οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση, αλλά το πλασέ του Νίκου Ζουγλή ήταν αδύναμο, με τον Στέφαν Σβαμπ να προλαβαίνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Σαν να μην έφτανε η σπουδαία, χαμένη ευκαιρία, ο Μίλαν Ράσταβατς «έχασε» στη φάση με μυϊκό πρόβλημα και τον Μπαρτόλο. Και στο 34’, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα τυχερό γκολ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σούταρε, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον αφύλακτο Μουργκ που ξεπέρασε και τον Παπαδόπουλο για το 0-1. Οι χώροι άνοιξαν, με το γκολ του Αλί Σαμάτα δυο λεπτά αργότερα να ακυρώνεται ως οφσάιντ, στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Χωρίς ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο ΠΑΟΚ βρήκε δεύτερο γκολ. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε και τροφοδότησε τον Σαμάτα, με τον Τανζανό να κάνει «γλυκιά» σέντρα και τον Ντεσπόντοφ να προλαβαίνει τον Φεντερίκο Αλβαρες για το 0-2. Τέλος; Όχι… Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Αστέρας μπήκε πάλι στο ματς. Από εκτέλεση κόρνερ του Σον Γκος, ο Κοτάρσκι έχασε την μπάλα κι ο Τζουκάνοβιτς με το αριστερό μείωσε.

Θέλοντας να εκμεταλλευτεί το momentum, ο Αστέρας έψαξε την ισοφάριση. Στο 67’ ο Καλτσάς έκανε την κούραση και το γύρισμα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε αλλά το δυνατό σουτ με το δεξί του επερχόμενου Αλβαρες ήταν άστοχο. Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το 1-3. Νέο λάθος του Αλβαρες, ο Παπαδόπουλος πρόλαβε τον Σαμάτα, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μουργκ που δε λάθεψε πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα κι έκτο φετινό.

Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να χαθεί ο ρυθμός του αγώνα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έφτασε και σε τέταρτο γκολ, δεύτερο του Ντεσπόντοφ, έπειτα από το κακό διώξιμο του Παπαδόπουλου και το παράλληλο γύρισμα του Στέφανου Τζίμα, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία έπειτα από εκείνη την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, έκανε καρέ ηττών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από τους τέσσερις πρωτοπόρους της κατάταξης και κινδυνεύει να βγει εκτός εξάδας.

Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: Αλβαρες, Αλάγκμπε – Σβαμπ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Καρμόνα, Αλβαρες, Μουνάφο (77’ Βαλιέντε), Αλάγκμπε, Μπαρτόλο (27’ Γκος), Καλτσάς (90’+1’ Ντιαρά), Ζουγλής (77’ Σίτο), Μιριτέλο (77’ Μιριτέλο).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (73’ Σάστρε), Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ, Οζντοέφ (73’ Μεϊτέ), Μουργκ, Κωνσταντέλιας (81’ Μπράντον), Ντεσπόντοφ, Σαμάτα (89’ Τζίμας).

*Με πάγο στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού αποχώρησε από το γήπεδο ο Αντελίνο Βιεϊρίνια.

