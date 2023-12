Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Σεβαστιανός,

Σεβαστίνος,

Σεβαστός,

Σέβος,

Σέβης

Φλώρα,

Φλωρή,

Φλωρίτσα,

Φλώρος,

Φλώρης

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη.

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:35, η Δύση ήλιου στις 17:07 και η Σελήνη είναι 5.9 ημερών.

Ο βίος του Όσιο Φλώρου

Ο όσιος Φλώρος, έζησε την εποχή που βασίλεψαν οι Ιουστινιανός ο Β`, ο Τιβέριος και ο Μαυρίκιος και επί των πατριαρχίας Ευτυχίου και Ιωάννου του Γ`. Ο πατέρας του ονομαζόταν και αυτός Φλώρος η δε μητέρα του Ευφυΐα. Επειδή ήταν μορφωμένος και κατείχε την Θεολογία διακρίθηκε στην Κωνσταντινούπολη και προσλήφθηκε σαν γραμματέας στο παλάτι. Σύντομα χάρη στις ικανοτήτές του του αναδείχθηκε σε πατρίκιο. Νυμφεύτηκε κόρη σεμνή και πιστή και απέκτησε ένα τέκνο. Όμως είδε να πεθαίνουν και η σύζυγός του και το παιδί του. Γι` αυτό αποφάσισε να αποσυρθεί σε ένα μικρό κτήμα, αφού μοίρασε όλη του την περιουσία πρώτα. Εκεί καθώς μελετούσε τα θρησκευτικά βιβλία και προσευχόταν, αποφάσισε να ενταχθεί στον κλήρο. Διακρίθηκε για την διδακτικότητά του και την αρετή του και έγινε επίσκοπος Αμισού. Παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, σε βαθιά γεράματα, εν ειρήνη.

Πηγή: ecclesia.gr

