Χαϊδάρι: Κινηματογραφική καταδίωξη και τραυματισμός αστυνομικού

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί καταδίωξαν οχήματα τα οποία ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησε να τους ξεφύγει.

Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα. Κάτοικοι ειδοποίησαν την άμεση δράση ότι άγνωστοι επιχείρησαν να κλέψουν ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Νίκαιας.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και οι δράστες όταν τους αντιλήφθηκαν επιχείρησαν να διαφύγουν με 2 οχήματα. Ακολούθησε καταδίωξη και κατά τη διάρκεια της, στο ύψος του Χαϊδαρίου, ένα περιπολικό έκανε ελιγμό και έπεσε πάνω σε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ στην οποία επέβαιναν 2 αστυνομικοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός από αυτούς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν το ένα από τα οχήματα και να συλλάβουν τον οδηγό, ενώ το άλλο όχημα διέφυγε.

