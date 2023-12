Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σεισμική δόνηση ταρακούνησε το βράδυ της Κυριακής την Κωνσταντινούπολη.

-

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 23.53 τοπική ώρα (22.53 ώρα Ελλάδος) στην Κωνσταντινούπολη και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός ήταν εντάσεως 4,1 βαθμών με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανοικτά της Γιάλοβας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 11,18 χλμ.