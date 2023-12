Κοινωνία

Ενδοικογενειακή βία – Χαλκίδα: Γυναίκα έδερνε τον άντρα της μέχρι να φτάσει η Αστυνομία

Αυτή τη φορά ο θύτης ήταν η γυναίκα και θύμα ο σύζυγος της, ο οποίος γλίτωσε όταν κατάφερε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε ένας άνδρας το βράδυ της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα eviathema.gr ήταν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, όταν ένα επεισόδιο ξεκίνησε μεταξύ ενός ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους για άγνωστο λόγο.

Η ένταση μεταξύ τους ξέφυγε από τα όρια όταν η σύζυγος άρχισε να χτυπά τον άνδρα, με αποτέλεσμα εκείνος άμεσα να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Στο σπίτι έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας όπου με την επέμβασή τους το επεισόδιο έληξε με τους αστυνομικούς να προτείνουν στο θύμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για μήνυση.

