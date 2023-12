Αθλητικά

ΝΒΑ:Ο Αντετοκούνμπο κατέρριψε ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ

Οι Μπακς επικράτησαν των Ρόκετς σε μια βραδιά που ο Greek freak έγραψε και πάλι Ιστορία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 26 πόντους και 17 ριμπάουντ, περνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη λίστα των κορυφαίων ριμπάουντερ στην Ιστορία των Μπακς, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 39 πόντους και οι Μπακς επικράτησαν των Ρόκετς στο Μιλγουόκι με 128-119.

Με αυτή τη νίκη οι Μπακς ανέβηκαν στο 19-7 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τους Σέλτικς (20-5) ενώ οι Ρόκετς έπεσαν στο 13-10 και καταλάμβάνουν την 9η θέση στη Δύση.

Η καλύτερη εφετινή συγκομιδή του Αντετοκούνμπο στα ριμπάουντ του επέτρεψε να περάσει τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (7.161) και να ανέβει στην πρώτη θέση της λίστας με τα περισσότερα ριμπάουντ στην Ιστορία των Μπακς με 7.165. Ο «Giannis» είναι επίσης πρώτος σκόρερ και πρώτος στις ασίστ στην Ιστορία των Μπακς και μαζί με τους Μάικλ Τζόρνταν (Σικάγο), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Κλίβελαντ) και Κέβιν Γκαρνέτ (Μινεσότα) είναι οι μόνοι παίκτες που που ηγούνται ενός franchise και στις τρεις κατηγορίες.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (9/19 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/11 βολές), 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 6 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής.Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Λίλαρντ με 39 πόντους και 11 ασίστ ενώ 20 πόντους είχε ο Κρις Μίντλετον και 18 ο Μπρουκ Λόπεζ.

Για τις «ρουκέτες» ο Φρεντ Βανφλίτ είχε 22 πόντους, ο Άλπερεν Σενγκούν είχε 20 πόντους και ο Ντίλον Μπρουκς είχε 18 πόντους.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Σαν Αντόνιο Σπερς του Βικτόρ Γουεμπανιάμα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/12) στις 03:00.

