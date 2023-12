Life

Σπύρος Παπαδόπουλος: Το τηλεφώνημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το βράδυ (βίντεο)

Τι συζήτησε με τον πρωθυπουργό και τι του ζήτησε ο δημοφιλής ηθοποιός.

Στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, στην Αριστερά αλλά και στο τηλεφώνημα που έκανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα βράδυ, αναφέρθηκε ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Για την ηθοποιία και την παρουσίαση, την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και το τηλεφώνημα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11:00 το βράδυ, μίλησε ο γνωστός ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι δεν του λείπει ο ρόλος του παρουσιαστή, ενώ αποκάλυψε και μια τηλεφωνική συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

"Είμαι απογοητευμένος από την Αριστερά. Παραμένω Αριστερός χωρίς να περιμένω ότι θα έρθει κάποτε μία Αριστερά που όλοι ονειρευόμαστε" είπε ο Παπαδόπουλος και συμπλήρωσε: "Με έχει πείσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν του το ‘χα. Με πήρε μια μέρα να με ευχαριστήσει που είχα κάνει εκείνο το σποτ για τον κορονοϊό, μου έδωσε και το τηλέφωνό του και μου είπε όποτε τον χρειαστώ να τον πάρω" είπε στην ΕΡΤ.

Και συνέχισε, ανακαλύπτοντας μια άγνωστη έως σήμερα, τηλεφωνική συνομιλία του στις 11 το βράδυ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. "Ήμουν ένα βράδυ με φίλους και βλέπουν στο ίντερνετ ότι υπάρχει μία ομάδα Ελλήνων φοιτητών που ήταν εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο. Μου λένε: παρ’ τον αφού έχεις τον αριθμό του, δεν χάνεις κάτι. Τον πήρα 11 το βράδυ και μου λέει: Είναι ήδη ενήμερος ο Χαρδαλιάς, θα σε ενημερώσω τι θα κάνουμε", αποκάλυψε ο ηθοποιός.

