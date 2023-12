Οικονομία

Πλημμυροπαθείς καταγγέλλουν εμπαιγμό με τις απαλλαγές από λογαριασμούς

Η καταγγελία των κατοίκων της Γιαννούλης για τις απαλλαγές από τους λογαριασμούς, αλλά και τη συγκέντρωση χρημάτων για τους πλημμυροπαθείς.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Πλημμυροπαθών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης επισημαίνονται τα εξής:

«Στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων στις 9/11/2023, αποφάσισε ότι θα προχωρήσει με αναδρομική εφαρμογή απο 1/9/2023, στην απαλλαγή των πλημμυροπαθών απο τα δημοτικά τέλη, της πληρωμής των λογαριασμών στην ΔΕΥΑΛ, των τροφείων σε παιδικούς σταθμούς και της απόκτησης δωρεάν πρόσβασης στο κοινωνικό παντοπωλείο, όπως είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο απερχόμενος δήμαρχος.

Η απόφαση που πάρθηκε είναι ασαφής για το ποιοί τελικά θα έχουν αυτές τις απαλλαγές. Θα είναι για όσα σπίτια κρίθηκαν μη κατοικίσιμα και τι σημαίνει αυτό; Αφορά σπίτια που έπαθαν κατασκευαστικές ζημιές; Αφορά τα ισόγεια που δεν έχουν ακόμα οικοσκευή για να κατοικηθούν; Αφορά και τους ιδιοκτήτες των πλημμυρισμένων υπογείων; Αφορά και τους κατοίκους των ισογείων που έχουν νοικιάσει και μένουν πλέον αλλού;

Η παρέμβαση που κάναμε σε εκείνη την συνεδρίαση ως επιτροπή πλημμυροπαθών των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, ήταν έντονη, ζητώντας να ισχύσει για όλους όσους πλημμύρισε το σπίτι και το υπόγειο, αλλά αυτό δεν ξεκαθαρίσθηκε αν θα ισχύσει τελικά, ούτε τότε, ούτε μέχρι σήμερα.

Ενάμισυ μήνα μετά δεν υπάρχει καμία απάντηση απο την πλευρά της δημοτικής αρχής για την τύχη αυτής της απόφασης, με δεδομένο ότι δεν έχει μπεί σε εφαρμογή, ούτε έχουν ενημερωθεί επισήμως η ΔΕΥΑΛ, ούτε οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω των οποίων γίνεται η πληρωμή των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, τα οποία πληρώνονται κανονικά απο τους πλημμυροπαθείς.

Ο εμπαιγμός προς τους πλημμυροπαθείς των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης και των άλλων πλημμυρισμένων συνοικιών συνεχίζεται, προκαλώντας την αγανάχτησή τους.

Η Επιτροπή Αγώνα των Πλημμυροπαθών των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, αξιώνει την άμεση υλοποίηση της απαλλαγής για 2 χρόνια, όλων των πλημμυροπαθών, είτε πλημμύρισε το διαμέρισμα, είτε το υπόγειο, απο τα ανταποδοτικά τέλη, τους λογαρισμούς της ΔΕΥΑΛ, τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς και να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπωλείο.

Επίσης η δημοτική αρχή Λαρισαίων, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει δημόσια τους πλημμυροπαθείς σχετικά με το τι γίνεται με τον τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε ο δήμος, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν και πως θα διατεθούν στους πλημμυροπαθείς;».

Πηγή: larissanet.gr

