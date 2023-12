Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη στους Ιχθύες και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

"Σημαντικές ειδήσεις αναμένεται να φέρει η νέα χρονιά με τους ανάδρομους πλανήτες να έρχονται σε ορθή φορά. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη", είπε μεταξύ άλλων ξεκινώντας η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα.

"Σήμερα η σελήνη είναι στα “ψαράκια” και είμαστε πιο ρομαντικοί και ταξιδεύουμε, θα πρέπει να βάλουμε έναν στόχο" συνέχισε.

Ανοίγονται νέοι δρόμοι στους κοινωνικούς κι επαγγελματικούς τομείς, με ειδήσεις ευχάριστες να έρχονται με την έλευση του νέου χρόνου.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

