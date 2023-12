Κοινωνία

Εργατικό δυστύχημα στο Πέραμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

-

Ένας 57χρονος που εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρία στη Ζώνη Περάματος εντοπίστηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του σε πλωτή δεξαμενή.

Η Λιμενική Αρχή Περάματος ενημερώθηκε για το συμβάν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Θεσσαλονίκη: Ξάφριζαν σπίτια παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους και τους συντηρητές ανελκυστήρων