Κόσμος

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Τουρκία για την ένταξη της Σουηδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν – Φιντάν, μια μέρα πριν την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουγγαρία η οποία είναι επίσης αρνητική στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

-

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το τηλεφώνημα έγινε μετά από αίτημα της αμερικανικής πλευράς και ο Άντονι Μπλίνκεν φέρεται να άσκησε πιέσεις στην Τουρκία ώστε να επικυρώσει το νομοσχέδιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν σήμερα πως το τηλεφώνημα έγινε μάλιστα μια μέρα πριν την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ουγγαρία η οποία είναι επίσης αρνητική στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν πως αν η Τουρκία δεν επικυρώσει το νομοσχέδιο δεν θα υπάρξει εξέλιξη ούτε στο θέμα των F16. Προειδοποιούν ακόμη πως αν η Άγκυρα δεν πάρει τα F16 θα μείνει πίσω από την Ελλάδα σε αεροπλάνα 5ης γενιάς για 9 χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί το δικό της εγχώριο πολεμικό αεροσκάφος Καάν το 2032.

Ειδήσεις σήμερα:

Economist: Η ελληνική οικονομία στη λίστα των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις

Καταδίωξη στο Χαϊδάρι: Διασωληνωμένος είναι ο δεύτερος αστυνομικός

Απάτη “μαμούθ” με “εταιρεία” που…πουλούσε ακίνητα άλλων