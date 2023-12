Κοινωνία

Δολοφονία Γραικού - Κατηγορούμενος: εξαφάνισα πτώμα και αμάξι για να μην υποστώ τις συνέπειες

Ο κατηγορούμενος, με σοκαριστική ψυχραιμία, περιέγραψε στο δικαστήριο το μοιραίο περιστατικό.

Με την απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη και σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε σήμερα στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης η ακροαματική διαδικασία στην δίκη για τη δολοφονία του κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Όπως σχολιάστηκε από την έδρα του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος με πρωτοφανή ψυχραιμία περιέγραψε καρέ καρέ, όσα έγιναν ο μοιραίο βράδυ, ενώ μάλιστα παραδέχθηκε πως έθαψε πτώμα και αυτοκίνητο στην κτηνοτροφική του μονάδα, για να μην υποστεί τις συνέπειες του νόμου.

«Ζητώ για άλλη μια φορά συγνώμη από την οικογένεια που αμέλησα το γεγονός τόσα χρόνια. Το θύμα με είχε καλέσει για να δω κάποια ζώα που είχε για σφαγή. Δώσαμε τιμές και υπολόγιζα ότι ήταν περίπου 60 με 65 χιλιάρικα. Ο Γραικός τα ήθελε στην αρχή όλα μαύρα. Εγώ όμως τους είπα ότι δεν μπορώ» σημείωσε αρχικά απολογούμενος ενώπιον των δικαστικών αρχών.

«Τα ζώα ζύγιζαν τελικά λιγότερο όποτε στο τέλος βγήκα εγώ ζημιωμένος κατά 4.000 ευρώ. Το αναγνώρισε αυτό ο Γραικός» κατέθεσε ακόμη ο κατηγορούμενος. «Κατά τη φυγή από το σφαγείο ο Γραικός περίμενε έξω και με ακολούθησε. Όταν έφτασα στη μονάδα τον βρήκα στην αυλή. Τον ρώτησα «τι κάνεις εδώ;». Και μου απάντησε ότι του είπα ψέματα ότι δεν είχα ζώα να του δώσω. Άρχισε να με βρίζει. Όταν του είπα «σήκω φύγε» τσατίστηκε και έβρισε τη μάνα μου. Μόλις με έπιασε από το γιακά τον χτύπησα με το χέρι δυνατά στο αριστερό μάτι» ανέφερε ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου και συνέχισε: «Μετά πέσαμε και οι δυο κατά εγώ από πάνω του. Μόλις σηκώθηκα όρθιος του μίλησα και δεν ανταποκρινόταν. Του έριξα νερό στο πρόσωπο αλλά πάλι δεν συνέρχονταν. Τον πάτησα στο στήθος με τον τρόπο που είχα μάθει στο στρατό. Μετά θα τον έβαζα στο αγροτικό και θα τον πήγαινα στο Κέντρο Υγείας. Αν ήθελα να τον σκοτώσω θα έπαιρνα ένα φτυάρι και θα τον χτυπούσα. Δεν είχα μίσοςς για αυτόν τον άνθρωπο».

Ο κατηγορούμενος συνεχίζοντας να περιγράφει το μοιραίο βράδυ εξιστόρησε: «Όταν ήρθε ο οδηγός με τα μπάζα έβαλα το πτώμα μέσα στο αρμεκτήριο και το αγροτικό του Γραικού στην αποθήκη. Μόλις έφυγε ο οδηγός του έκανα ξανά μαλάξεις. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχε γίνει. Κάθισα κάτω και σκεφτόμουν τι θα κάνω. Είδα μπροστά μου τον φορτωτή και έτσι σκέφτηκα να εξαφανίσω πτώμα και αμάξι σκάβοντας δυο λάκους. Πρώτα έβαλα το αμάξι και μετά πήγα πήρα τη σορό του Γραικού. Την έθαψα και έφυγα. Γύρισα στο σπίτι μου. Για δυόμισι χρόνια ζούσα με τις τύψεις. Μπήκα σε ένα μονόδρομο. Είχα παιδιά που έδιναν εξετάσεις. Δεν αποκάλυψα τίποτα για να μην δεχθώ τις συνέπειες».

Ολοκληρώνοντας την απολογία του, επεσήμανε: «Μετανιώνω που τον χτύπησα και που το έκρυψα. τον χτύπησα για να σταματήσει όχι για να τον σκοτώσω. Εργάζομαι στην φυλακή πλέον και είμαι υπεύθυνος για πολλά πράγματα έχω στην εποπτεία μου πολλά άτομα και συμμετέχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα».

Από πλευράς του ο πρόεδρος της έδρας σχολίασε μετά το πέρας της απολογίας πως ο κατηγορούμενος αν και δηλώνει συντετριμένος για όσα έγιναν η στάση που κρατά μέχρι και σήμερα και η συμπεριφορά του κατά την ακροαματική διαδικασία, δεν φανερώνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο καθ’ ομολογίαν δράστης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου ανέφερε πως αν δεν εντοπιζόταν το όχημα και η σορός του θύματος, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα να συνέχιζε τις δραστηριότητες του έχοντάς τα θαμμένα κάτω από τις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής του μονάδας.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την πρόταση της εισαγγελέως και τις αγορεύσεις των συνηγόρων των δυο πλευρών.

