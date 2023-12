Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Πιέσεις και αποκαλύψεις στο επεισόδιο της Δευτέρας στους "Παγιδευμένους". Πάρτε μία γεύση.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Στον τόπο του εγκλήματος, ο Γεράσιμος, η Ειρήνη και τα παιδιά προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους. Για πόσο ακόμα, όμως, θα κρύβουν την αλήθεια; Μήπως η αντίστροφη μέτρηση έχει, ήδη, αρχίσει;

Sneak preview

«Η βία συγκαλύπτεται μόνο με ψέματα και τα ψέματα συντηρούνται μόνο με τη βία»

Αλεξάντερ Σαλζενίτσιν

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 23

Ο Δημήτρης ενημερώνει την Άννα, την Ειρήνη, τη Χρύσα και τα κορίτσια ότι ο Άκης βρέθηκε νεκρός. Οι γυναίκες προσπαθούν να κρύψουν τον πανικό τους, αλλά η Άννα παραξενεύεται από την αντίδρασή τους.

Εν τω μεταξύ, ο Αλέκος αναλαμβάνει την υπόθεση του Άκη, ως δικηγόρος κατηγορίας. Οι έντονες πιέσεις του φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Δημήτρη, την Άννα και τον Ανδρέα.

Η κατάσταση του Νίκου, μετά τον τραυματισμό του, είναι κρίσιμη.

Η Υβόννη κάνει μία αποκάλυψη στην Άννα για έναν νέο άντρα που έχει εισβάλει στη ζωή της.

Ο Γεράσιμος, η Ειρήνη και τα παιδιά εξαφανίζουν κάθε στοιχείο από το σημείο που βρέθηκαν με τον Άκη, πριν τη δολοφονία του.

Η Άννα δέχεται ένα περίεργο τηλεφώνημα από έναν παλιό της φίλο.

Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του Άκη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

