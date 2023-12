Αθλητικά

Europa Conference League: Η κλήρωση και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού

Αγωνία και ενδιαφέρον από τους φιλάθλους για το ποια ζευγάρια θα αναδείκνυε η κληρωτίδα για να αναμετρηθούν στη διοργάνωση της UEFA.

Με τη συμμετοχή του Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής του τελικού της σεζόν 2023-24 στο Europa Conference League που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στην "OPAP Arena", πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στην έδρα της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τον «νοκ άουτ» γύρο των πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν σε αυτό το γύρο παίρνουν το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa Conference League, όπου... περιμένουν ήδη οι οκτώ ομάδες που κατέκτησαν την πρώτη θέση στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Αυτές είναι οι Άστον Βίλα (Αγγλία), Μπριζ (Βέλγιο), Φενερμπαχτσέ (Τουρκία), Φιορεντίνα (Ιταλία), Λιλ (Γαλλία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) και Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία).

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση για τον «νοκ άουτ» γύρο των πλέι οφ του Europa Conference League (οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα λάβουν χώρα στις 22 Φεβρουαρίου) έχουν ως εξής:

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Σερβέτ (Ελβετία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)

Μπέτις (Ισπανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μόλντε (Νορβηγία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Γάνδη (Βέλγιο)

