Οικονομία

Ένστολοι: πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω της πορείας.

-

Ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πραγματοποιούν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη οι ομοσπονδίες Πυροσβεστών, Αστυνομικών, Λιμενικών και Στρατιωτικών και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία μέχρι τη Βουλή.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταδίου έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν ένστολοι για τη μη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος τους ως επικίνδυνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτή την ώρα είναι συγκεντρωμένοι στο ύψος της Παλαιάς Βουλής περίπου 1.500 άτομα.

Εκατοντάδες ένστολοι από όλα τα μέρη της χώρας, βρέθηκαν στην πορεία διαμαρτυρίας, συμπαραστεκόμενοι μεταξύ άλλων και στον 31χρονο αστυνομικό που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στα επεισόδια του Ρέντη, αλλά και στη σκιά του θανάτου του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Χαϊδάρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Θεσσαλονίκη: Ξάφριζαν σπίτια παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους και τους συντηρητές ανελκυστήρων

Ζωγράφου: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στην έδρα των ΜΑΤ