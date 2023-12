Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Νέα επεισόδια με ανατροπές και δύσκολες αποφάσεις (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26

Ο Άλκης μπαίνει στη δεύτερη φάση της θεραπείας του, γεγονός που θέτει όλη την παρέα εν αναμονή για την εξέλιξή της. Η μεγάλη μέρα για την εξωσωματική της Έλενας φτάνει και ο Νικόλας θα της σταθεί σαν πραγματικός φίλος, παρά τις διαφωνίες τους. Όσο ο Κοσμάς μαραζώνει μετά τις αποτυχημένες συνεντεύξεις του για δουλειά, η Σοφία θα εκπληρώσει έναν μεγάλο της στόχο. Μια άβολη συνάντηση της Έλσας και του Τάσου με τον Μάριο, θα ταράξει τις ισορροπίες της. Οι μέρες περνάνε και όσο όλοι αγωνιούν για την εξέλιξη του Άλκη, παλεύουν να διαχειριστούν τις αποφάσεις τους. Θα βγει ο Άλκης πιο δυνατός από όλο αυτό; Και θα πάρει την απόφαση να ξεκαθαρίσει επιτέλους τα πράγματα με τον Έβαν;

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Ο Άλκης και η Κάτια παίρνουν τη μεγάλη απόφαση να πουν την αλήθεια στον Έβαν. Η ξαφνική αδιαθεσία του Άλκη θα πυροδοτήσει μια νέα σειρά εξετάσεων, που ο Άλκης περιμένει με ανυπομονησία. Κι ενώ η Έλσα προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από την αμήχανη συνάντηση με τον Μάριο, ο Νικόλας πέφτει με τα μούτρα στη Χαρά. Μια ξαφνική βλάβη του φούρνου της Σοφίας, θα φέρει στην επιφάνεια μια αποκάλυψη, που θα πληγώσει τον Κοσμά. Η Χριστίνα και ο Φίλιππος έρχονται ακόμη πιο κοντά, όσο ο Έβαν και η Κάτια μοιάζουν να απομακρύνονται επικίνδυνα. Το πάρτι στο σπίτι της Σοφίας, για να γιορτάσουν το δίπλωμα οδήγησης και την αρχή της επιχείρησής της, είναι έτοιμο και η παρέα αρχίζει να μαζεύεται. Ο Άλκης, όμως, ανυπόμονος στο γραφείο της Αθηνάς, περιμένει να ακούσει τα νέα που θα καθορίσουν τη ζωή του…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

