Παναιτωλικός - ΑΕΚ: έχασε την ευκαιρία η Ένωση στο Αγρίνιο

Αν και προηγήθηκε η ΑΕΚ, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό.

Απρόσμενη απώλεια βαθμών γνώρισε η ΑΕΚ στο Αγρίνιο, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Παναιτωλικό παρότι προηγήθηκε 2-0 στο σκορ με τους Γκαρσία (2΄), Ελίασον (14΄). Όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, απάντησαν με τους Ζοάο Πέδρο (37΄πεν.), Μπαλντασάρε (65΄) και στέρησαν από την Ένωση την ευκαιρία να ανεβεί στην κορυφή, μετά από 14 αγωνιστικές στη Super League. Ταυτόχρονα, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη πήρε έναν υπερπολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά της να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η ΑΕΚ ευτύχησε να πιάσει «στον ύπνο» τους γηπεδούχους και να πάρει γρήγορα προβάδισμα δύο τερμάτων, πριν καν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα. Στο 2΄ το σουτ του Λιβάι Γκαρσία κόντραρε στο πόδι αμυντικού και κατέληξε στα δίχτυα του Καπίνο, ενώ στο 14΄ ο Νίκλας Ελίασον με θαυμάσιο ελιγμό από δεξιά και αριστερό σουτ πέτυχε το καλύτερο γκολ της εν Ελλάδι καριέρας του. Πραγματικά υπέροχο γκολ από τον Σουηδό.

Η εξέλιξη αυτή ήταν φυσιολογικό να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Ο Παναιτωλικός αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να βγει μπροστά πιο νωρίς απ΄ότι σχεδίαζε ο Γιάννης Πετράκης.

Αυτό δεν προβλημάτισε καθόλου τους πρωταθλητές που ανταπεξήλθαν με μεγάλη άνεση και έδειξαν ότι είχαν το ματς υπό απόλυτο έλεγχο. Όμως, οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο παιχνίδι στο 37΄ με το πέναλτι του Ζοάο Πέδρο. Ήταν μια κακή εκτίμηση του Μουκουντί που πήγε απρόσεκτα στον Μλάντεν, παραχωρώντας το πέναλτι και δίνοντας τη μεγάλη ευκαιρία στους Αγρινιώτες να ανακάμψουν.

Με «όπλο» την καλή ψυχολογία, οι παίκτες του Πετράκη έπαιξαν πολύ πιο συνετά στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν η ΑΕΚ επιχείρησε να «καθαρίσει» το ματς. Αμύνθηκαν σωστά και περίμεναν τη δική τους στιγμή.

Αυτή ήρθε πρώτα στο 63΄ με τον Οικονόμου να είναι έτοιμος να σκοράρει από απόσταση «αναπνοής», αλλά τον Μάνταλο να προλαβαίνει και να σώσει την ΑΕΚ από ισοφάριση. Όμως στο 65΄ από γύρισμα του Λιάβα ο Μπαλτασάρα με μια «οβίδα» από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Αθανασιάδη, γράφοντας το 2-2.

Ο Αλμέιδα προχώρησε αμέσως σε τριπλή αλλαγή βάζοντας στο παιχνίδι τον Τσούμπερ, τον Γιόνσον και τον Ρότα, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Σιντιμπέ. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να βρει ξανά ρυθμό η ΑΕΚ και στο 83΄ έχασε σημαντική ευκαιρία με το γυριστό του Γκατσίνοβιτς και τη δύσκολη απόκρουση του Καπίνο.

«Ψυχωμένοι» οι γηπεδούχοι, κράτησαν την ισοπαλία παρά την πίεση που δέχθηκαν στα τελευταία λεπτά, χωρίς ωστόσο να χαθούν μεγάλες ευκαιρίες για τους πρωταθλητές.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Ντουάρτε, Οικονόμου, Καρέλης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Οικονόμου, Ντουάρτε, Μλάντεν, Σίλβα, Λιάβας, Μπαλντασάρα, Χατζηθεοδωρίδης (82΄ Μπελεβώνης), Χουάνπι (64΄ Καρέλης), Ντουάρτε, Ζοάο Πέδρο (90΄ Τσιγγάρας)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ (68΄ Ρότα), Βίντα, Μουκουντί (87΄ Μήτογλου), Μοχαμάντι (87΄ Φαν Βέερτ), Σιμάνσκι (68΄ Γιόνσον), Ελίασον, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι (68΄ Τσούμπερ), Γκαρσία

