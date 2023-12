Κοινωνία

Καταδίωξη - Νεκρός αστυνομικός: οι δραματικές συνομιλίες στον ασύρματο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικοί είναι οι διάλογοι που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 με τους αστυνομικούς και το κέντρο επιχειρήσεων μετά την τραγωδία με τον αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Στο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ακούγονται οι δραματικές εκκλήσεις των ενστόλων, που καλούσαν σε βοήθεια για τους συναδέλφους τους, αμέσως μετά το δυστύχημα.

Οι δύο ειδικοί φρουροί της ομάδας ΔΙΑΣ επέβαιναν στη μηχανή που μετά τη σύγκρουση με το περιπολικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης το μπροστινό της μέρος στράβωσε. Οι δύο αναβάτες εκτοξεύθηκαν από το δίκυκλο και έπεσαν στο οδόστρωμα.

Τα όσα ειπώθηκαν από τους συναδέλφους τους στον ασύρματο δείχνουν την αγωνία για τη ζωή τους.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ένας συνάδελφος να διαβιβάσει ψύχραιμα για την κατάσταση των συναδέλφων και το σημείο το ακριβές.

Ένας συνάδελφος να διαβιβάσει ψύχραιμα για την κατάσταση των συναδέλφων και το σημείο το ακριβές. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Από ... θέλουμε να έρθει το ασθενοφόρο από ρεύμα προς Αθήνα μετά την λίμνη Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου πάνω στην στροφή.

: Από ... θέλουμε να έρθει το ασθενοφόρο από ρεύμα προς Αθήνα μετά την λίμνη Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου πάνω στην στροφή. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελήφθη έχουν ενημερωθεί, έχουν ενημερωθεί στην Αθηνών - Κορίνθου ορθόν;

Ελήφθη έχουν ενημερωθεί, έχουν ενημερωθεί στην Αθηνών - Κορίνθου ορθόν; ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Ορθόν. Στην Αθηνών - Κορίνθου. Ο συνάδελφος έχει εκσφενδονιστεί.

Ορθόν. Στην Αθηνών - Κορίνθου. Ο συνάδελφος έχει εκσφενδονιστεί. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελήφθη, ελήφθη. Ενημερώνουμε... ενημερώνουμε τώρα.

Ελήφθη, ελήφθη. Ενημερώνουμε... ενημερώνουμε τώρα. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Παράκληση σύντομα ένας σταθμός (περιπολικό) στο ανερχόμενο με ρεύμα για Αθήνα στην Αθηνών στο ύψος που βρισκόμαστε. Παράκληση.

: Παράκληση σύντομα ένας σταθμός (περιπολικό) στο ανερχόμενο με ρεύμα για Αθήνα στην Αθηνών στο ύψος που βρισκόμαστε. Παράκληση. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ένας σταθμός... Να το ενισχύσει. Πού είστε.. πού ακριβώς;

Ένας σταθμός... Να το ενισχύσει. Πού είστε.. πού ακριβώς; ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Το ύψος του τροχαίου παράκληση στο ρεύμα για Αθήνα ένας σταθμός για να κόψει. Έχουμε τον συνάδελφο στο οδόστρωμα, παράκληση.

: Το ύψος του τροχαίου παράκληση στο ρεύμα για Αθήνα ένας σταθμός για να κόψει. Έχουμε τον συνάδελφο στο οδόστρωμα, παράκληση. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ένας σταθμός στη λίμνη Κουμουνδούρου να ενισχύσει, να κόψει την εθνική. Υπάρχει συνάδελφος στο οδόστρωμα.

Ένας σταθμός στη λίμνη Κουμουνδούρου να ενισχύσει, να κόψει την εθνική. Υπάρχει συνάδελφος στο οδόστρωμα. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Έχουμε φύγει από την δεύτερη καταδίωξη και πάμε εμείς για εκεί. Το ‘χουμε.

: Έχουμε φύγει από την δεύτερη καταδίωξη και πάμε εμείς για εκεί. Το ‘χουμε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελήφθη ελήφθη ρεύμα προς Αθήνα.

Ελήφθη ελήφθη ρεύμα προς Αθήνα. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Κέντρο, ο ένας συνάδελφος είναι πίσω από το περιπολικό και... Παράκληση ασθενοφόρο όσο πιο γρήγορα…

: Κέντρο, ο ένας συνάδελφος είναι πίσω από το περιπολικό και... Παράκληση ασθενοφόρο όσο πιο γρήγορα… ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έχουν ενημερωθεί.

Έχουν ενημερωθεί. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Πείτε μας ποιο νοσοκομείο εφημερεύει να μεταφέρουμε τουλάχιστον τον εν ζωή συνάδελφο να τον μεταφέρουμε άμεσα στο νοσοκομείο, Κέντρο.

Ο 29χρονος ειδικός φρουρός από την Πάτρα έχασε τη ζωή του ενώ ο 32χρονος συναδελφός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα μετά από κλοπή οχήματος που έγινε στη Άνω Νεάπολη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αυτοκίνητα στη λεωφόρο Σχιστού και άρχισαν να τα ακολουθούν για να τα καταδιώξουν. Η επαφή με το ένα χάθηκε και οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο δεύτερο. Το ύποπτο αυτοκίνητο, προπορευόταν και ακολουθούσε περιπολικό και η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο οδηγός του άλλαξε ρεύμα κυκλοφορίας κάνοντας επικίνδυνο ελιγμό ώστε να μπει ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Το περιπολικό ελάττωσε ταχύτητα και έπεσε πίσω του η μηχανή με τους δύο ειδικούς φρουρούς.

Οι συνάδελφοί τους ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν ασθενοφόρα. Το ένα ασθενοφόρο που επρόκειτο να παραλάβει έναν από τους αστυνομικούς έπαθε λάστιχο στα συντρίμμια ωστόσο είχε φτάσει και τρίτο και η διακομιδή έγινε δίχως καθυστέρηση.

Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο Θριάσειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του 29χρονου ενώ ο συνεπιβάτης ήταν σοβαρά τραυματισμένος και αποφασίστηκε η διακομιδή του στο 401.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την Ελληνική Αστυνομία 11 ημέρες από το σοκ του σοβαρού τραυματισμού του αστυνομικού των ΜΑΤ στου Ρέντη.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από την τραγωδία, καθώς ο άτυχος αστυνομικός καταγόταν από εκεί.

Γείτονας του 29χρονου αστυνομικού που έχασε τη ζωή του αναφέρει στον ΑΝΤ1 πως "το παιδί εδώ γεννήθηκε, εδώ πήγε σχολείο… δεν υπάρχει άλλο καλύτερο παιδί, πολύ καλό παιδί. Ένας άγγελος. Ό,τι του έλεγες δεν έλεγε ποτέ τίποτα".

Συγκλονισμένοι από το περιστατικό είναι και οι συνάδελφοί του στην Αχαΐα με τον Γιώργο Μπαλάση, Γενικό Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να αναφέρει: "Ο αδελφός του ένα εξαίρετος συνάδελφος και αυτός υπηρετεί στη διμοιρία υποστήριξης της Πάτρας. Οι συνάδελφοί μας είναι συγκλονισμένοι".

Ο Χάρης Τσιτσίκας, Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να δηλώνει: "Έπεσε στο βωμό του καθήκοντος προκειμένου για ακόμα μία φορά να συμβάλει στην πρόληψη και την αποτροπή της εγκληματικότητας μετά από καταδίωξη η οποία έγινε".

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του οχήματος. Πρόκειται για έναν 20χρονο σε βάρος του οποίου σχημάτισαν δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στην έδρα των ΜΑΤ

Αχαΐα: Διακινούσαν μετανάστες και πλαστογραφούσαν έγγραφα (εικόνες)

Ισραήλ - Δήμαρχος Μετούλα: H Γάζα να γίνει σαν το Άουσβιτς