Super League - Ολυμπιακός: “μια ανάσα” από την κορυφή... μέσω Σερρών

Η νίκη στις Σέρρες έφερε τους ερυθρόλευκους σε μικρή απόσταση από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Super League.

Ο Ολυμπιακός δεν... μιμήθηκε τους Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νίκησε έστω και δύσκολα τον Πανσερραϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών Δημοτικό Στάδιο Σερρών με 1-0 και πλέον εχει 31 βαθμούς και είναι ισόβαθμος με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και στο -1 από τον πρωτοπόρο, ΠΑΟΚ.

Το πέναλτι-γκολ του Ελ Αραμπί στο 65΄ έκρινε την τελευταία χρονικά αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Super League, η οποία έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στην κορυφή, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (3-2) και τη «γκέλα ολκής» της ΑΕΚ πριν από λίγες ώρες στο Αγρίνιο (2-2 με Παναιτωλικό).

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε το 2Χ2 στον πάγκο του Ολυμπιακού, με την ομάδα του αυτή την φορά να μην είναι τόσο παραγωγική όσο πριν από τέσσερα 24ωρα στο ματς με τη Μπάτσκα Τόπολα (5-2), αλλά έστω και με το... φτωχό 1-0 να παίρνει μία πάρα πολύ σημαντική νίκη που την έφερε σε απόσταση αναπνοής από το «ρετιρέ».

Μετά το 20ό λεπτό ο Ολυμπιακός άρχισε ν΄ ανεβάζει... στροφές και να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικό. Η πρώτη καλή στιγμή για τους Πειραιώτες ήρθε στο 28΄ με το σουτ του Φορτούνη μέσα απ΄ την περιοχή να κοντράρεται και να φεύγει κόρνερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν στο γκολ στο 36΄ με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί από τη μικρή περιοχή να στέλνει τη μπάλα άουτ, στην καλύτερή τους στιγμή στο 45λεπτο, που έκλεισε με το σουτ του Μασούρα στις καθυστερήσεις να μπλοκάρει εύκολα ο Χόβαν.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο β΄ μέρος με σκοπό να σκοράρει γρήγορα και στο 53΄ ο Ποντένσε αστόχησε από αρκετά πλεονεκτική θέση. Κόντρα στη ροή του ματς ο Πανσερραϊκός έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία στο 62΄ με τον Πασχαλάκη να πέφτει σωτήρια και να διώχνει τη μπάλα στο πλασέ του Χατζηστραβού, ενώ στην επαναφορά της μπάλας ο Μασαρίποφ δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε.

Στην αντεπίθεση ο Φορτούνης βρήκε πανέμορφα τον Μασούρα, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό κι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ. Η ανωτερότητα των Πειραιωτών στο παιχνίδι επιβραβεύθηκε στο 65΄.

Ο Μασούρας ανατράπηκε στη μεγάλη περιοχή από τον Δεληγιαννίδη κι ο Τσαγκαράκης υπέδειξε το πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Αραμπί στο 65΄, τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Προσπάθησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία να παίξει πιο επιθετικά, αλλά δεν ήταν καθόλου απειλητικό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το 2-0 στο 88΄ με τον Θυμιάνη να διώχνει πάνω στη γραμμή το πλασέ του Ελ Αραμπί.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Στάικος - Ντόη, Φορτούνης, Μπιανκόν, Έσε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Γκαρσία): Χόβαν, Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Θυμιάνης, Δεληγιαννίδης (85΄ Ντανκερλούι), Πηλέας (46΄ Τομάς), Ουεντραόγκο (79΄ Μορέιρα), Στάικος, Χατζηστραβός, Μασαρίποφ (69΄ Μούργος), Μπαΐροβιτς (46΄ Σοφιανός)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Ποντένσε (61΄ Ελ Αραμπί), Φορτούνης (90΄ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (90΄ Ρίτσαρντς), Ελ Κααμπί (81΄ Μπιελ)