Αίας Μανθόπουλος: Πέθανε η μητέρα του, δύο μήνες μετά τον χαμό του

Δεν άντεξε η μητέρα του ηθοποιού το "πρόωρο" φευγιό του γιού της. Συγκλονίζει το μήνυμα "Απο σήμερα αγάπη μου δεν είσαι μόνος" στο προφίλ του καλλιτέχνη.

Δεν άντεξε η μητέρα του Αία Μανθόπουλου και δύο μήνες μετά το θάνατο του ηθοποιού έφυγε κι αυτή από τη ζωή.

Η είδηση πως ο Αίας Μανθόπουλος «έφυγε» σε ηλικία 61 ετών σκόρπισε απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και φυσικά στους συγγενείς του.

Ο ηθοποιός νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Σήμερα (18/1), μία νέα τραγωδία έρχεται να χτυπήσει την οικογένεια του ηθοποιού, αφού έγινε γνωστό πως η πολυαγαπημένη του μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή. Την δυσάρεστη είδηση δημοσιοποίησε η Ελισάβετ Σταμοπούλου, η τελευταία σύντροφος του στην ζωή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έγινε στο προφίλ του αείμνηστου ηθοποιού στο Facebook, γράφτηκε το εξής μήνυμα: «Από σήμερα αγάπη μου δεν είσαι μόνος σου. Η Λίντα μας είναι στην μεγάλη σου αγκαλιά… καλή αντάμωση».

Στο βίντεο που περιέχεται στην ανάρτηση εμφανίζεται ο Αίας Μανθόπουλος να τραγουδά στην ηλικιωμένη μητέρα του παίζοντας κιθάρα.

