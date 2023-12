Πολιτική

Μανχάταν - Ελληνικό προξενείο: η ροζ σημαία "κατέβηκε" με εντολή Γεραπετρίτη

Ποιο το νόημα του έργου σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα και τους διοργανωτές. Ποια η θέση του Υπουργού για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Την απομάκρυνση του εκθέματος που περιλαμβάνει μια ελληνική σημαία βαμμένη σε ροζ χρώματα, από την έκθεση της Ελληνίδας εικαστικού Γεωργίας Λαλέ, η οποία φιλοξενείται στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, διέταξε με απόφασή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη Θανάσης Τσίτσας.

Μάλιστα ελληνικοί διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότι έχει εκφραστεί έντονη δυσαρέσκεια εκ μέρους του κ. Γεραπετρίτη που το θέμα της έκθεσης πήρε τόσο μεγάλη διάσταση στην ελληνική βουλή και στην κοινή γνώμη εσωτερικά της Ελλάδας.

Όπως είναι γνωστό, οι αρχές μελετούν πιθανή σύνδεση μεταξύ της ύπαρξης του συγκεκριμένου έργου στην έκθεση, και στην απόπειρα εμπρησμού η οποία σημειώθηκε στο συγκεκριμένο κτήριο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται πάντως για το έργο «Ενοχή της Γειτονιάς», που πραγματεύεται τα φαινόμενα της γυναικοκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρεται επεξηγηματικά, «το έργο τέχνης δημιουργείται από σεντόνια–δωρεές γυναικών που ζουν στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες έχουν φαινομενικά λίγα κοινά πράγματα, αλλά όλες έχουν ξαπλώσει σε αυτά τα σεντόνια απελπισμένες και φοβισμένες».

Στην πραγματικότητα δηλαδή, το έργο, που είναι μία ελληνική σημαία φτιαγμένη από τέτοια σεντόνια, είναι συμβολικά βαμμένο ροζ για να αναδείξει ακριβώς το αιματηρό πρόβλημα που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες, με την ενδοοικογενειακή βία.

«Η πλειονότητα των θυμάτων γυναικοκτονίας δολοφονούνται στα σπίτια τους και στα κρεβάτια τους. Η ζωή τους τελειώνει στο κρεβάτι που στρώνουν κάθε πρωί. Τα σεντόνια τους απορροφούν το αίμα τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους διοργανωτές.

