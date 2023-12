Πολιτική

Ράμα για Μπελέρη: Δεν συμβιβαζόμαστε με κανέναν και για κανένα λόγο

Τι είπε μιλώντας στην επιτροπή φορέων της χώρας του που εργάζονται για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραμονή της εκδίκασης (την Τρίτη) στα Τίρανα της υπόθεσης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, ως προς την κατηγορία περί απόπειρας εξαγοράς ψήφων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, μιλώντας τη Δευτέρα στα μέλη της ειδικής ομάδας διαπραγματευτών της ενταξιακής πορείας της χώρας του προς την ΕΕ, εμφανίστηκε εκ νέου αμετακίνητος.

Είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο θέμα: «Μας εμπόδισαν άδικα (σ.σ. στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ), αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Είμαι πεπεισμένος ότι με τους γείτονές μας θα καταφέρουμε από κοινού να θέσουμε τους κύριους λόγους για αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τη σημασία που έχει για τους γείτονές μας και για την οποία είμαστε σίγουρα διαθέσιμοι, σε ο,τιδήποτε δεν επηρεάζει την διαδικασία εδραίωσης του νέου μας συστήματος δικαιοσύνης. Εδώ δεν υπάρχει κανένας πιθανός συμβιβασμός, όχι γιατί δεν τον θέλουμε εμείς, αλλά γιατί η δικαιοσύνη που εμείς θέλουμε είναι πιο πεισματάρα από εμάς.

Έχοντας πει όλα αυτά, το έργο μας θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα από το πόσο θα χρειαστεί.

Δεν πρέπει να ανησυχείτε και πιστεύω ότι δεν θα χάσουμε χρόνο, καθώς θα βρούμε τη ”γλώσσα”, κάνοντας πάντοτε κατανοητό, όπως για κάθε θέμα δικαιοσύνης, ότι δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό με κανέναν και για κανένα λόγο. Αυτό είναι πολύ σαφές για εμάς. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και για ολόκληρη την ΕΕ».

