Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Που αναμένονται συννεφιές. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 και στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από το μηδέν έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις από το βράδυ. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τετάρτη

Στο Ιόνιο (νότια της Κέρκυρας), την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Στερεά και τις Κυκλάδες και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στα νοτιοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, σταδιακά νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Αργά τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και μόνο στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

