Σεισμός στην Κίνα με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Κίνα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετά σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού μεγέθους 6,2 βαθμών που έπληξε νωρίτερα την επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο τις υπηρεσίες διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted an ethnic county in Northwest #China's #Gansu province midnight Monday has killed 111 people in Gansu and neighboring Qinghai province.



The provincial fire and rescue department has sent 580 rescuers aided with 88 fire engines, 12 search… pic.twitter.com/mMLsZ0QMoL — Bridging News (@BridgingNews_) December 19, 2023

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:59 (τοπική ώρα, 17:59 ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται στην κομητεία Τζισισάν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

Σωστικά συνεργεία σπεύδουν στη σεισμόπληκτη περιοχή όπου καταγράφονται αρκετοί μετασεισμοί και πολλοί κάτοικοι έχουν βγει έντρομοι στους δρόμους.

At least 100 people have died in in China's Gansu province after the remote region in the northwest was hit by an earthquake https://t.co/z0q61I6CFn pic.twitter.com/F4He2THXyU — Bloomberg (@business) December 19, 2023

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, άλλοι τουλάχιστον 96 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού, που είχε επίκεντρο στα σύνορα της επαρχίας Γκανσού και της επαρχίας Τσινγκάι.

