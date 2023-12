Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας και Αγίου Άρεως μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Αγλαΐα και Άρης

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:36, η Δύση ήλιου στις 17:08 και η Σελήνη είναι 7 ημερών.

Η Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη των Μαρτύρων Βονιφατίου (290), Άρεως (308), Ευτυχίου, Θεσσαλονίκης, Ηλία, Πρόβου. Πολυεύκτου του Καισαρέως, Τιμοθέου και Τρύφωνος. Οσίων Αγλαΐας της Ρωμαίας και Γρηγεντίου επισκόπου Αιθιοπίας.

Πηγή: ecclesia.gr