Πυροβολισμοί στο Γκάζι – 33χρονος: Οι Κρητικοί μας ακολούθησαν στο αυτοκίνητο

Η δικηγόρος του 33χρονου μίλησε στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι, αλλά και παρελθόν του εντολέα της.

«Αυθορμήτως παραδόθηκε ο εντολέας μου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η συνήγορος του 33χρονου που παραδόθηκε την Κυριακή το βράδυ στις Αρχές, λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κατά τριών Κρητικών στο Γκάζι.

Επιχειρώντας να περιγράψει το τι συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, ο συλληφθείς είπε στην προανακριτική του κατάθεση ό,τι συνέβη αναλύοντας «καρέ- καρέ» το βίντεο, σύμφωνα με τη Σταματία Μάρκου.

«Πέρασε το αυτοκίνητο, τους πέταξε το νερό, ο ένας νεαρός τον εξύβρισε και του πέταξε ένα μπουκάλι νερό και ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Ο εντολέας μου κατέβηκε πιο πολύ για να μη γίνει κάτι και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο, οι δύο ακολούθησαν τον οδηγό», περιέγραψε και σχολίασε πως, «δεν έχει καμία λογική εξήγηση το γιατί αντέδρασε έτσι ο οδηγός».

Αρνήθηκε κατηγορηματικά πως ο εντολέας της γνώριζε πως ο οδηγός έφερε όπλο και είπε πως, «αν το γνώριζε, δεν θα έμπαινε στο αυτοκίνητο».

Συμπλήρωσε ότι, «μετά έγινε διαπληκτισμός μεταξύ του εντολέα μου και του οδηγού» και σχολίασε ότι, «από ό,τι αντιλαμβάνομαι είχαν καταναλώσει όλοι κάποια ποσότητα αλκοόλ».

Για τη μεταξύ τους σχέση είπε πως οι δύο άνδρες, «δεν ήταν συνεργάτες, είχαν γνωριστεί στην Αθήνα κατά το τελευταίο έτος, ενώ για το ποινικό μητρώο του 33χρονου, ο οποίος φέρεται να βαρύνεται με προηγούμενες αποφάσεις για εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, είπε ότι, «όντας εργαζόμενος ο ίδιος σε μία επιχείρηση επί δέκα έτη, εντοπίστηκε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και λόγω του ότι δούλευε σε αυτήν την εταιρεία, συμπεριλήφθη το όνομά του στη δικογραφία».

Τέλος, περιγράφοντας τη βούληση του 33χρονου να παραδοθεί είπε ότι, «βρήκα 57 κλήσεις στο κινητό μου, επιχείρησε να επικοινωνήσει και με τον οδηγό» προτού παραδοθεί.