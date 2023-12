Life

“The 2Night Show” - Ράντου: Είμαι ο κλασικός τύπος “κακιάς πεθεράς” (βίντεο)

Η Ελένη Ράντου, παραχώρησε μία εξομολογητική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show" για τους φόβους της, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και την κόρη της.

Η Ελένη Ράντου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Η ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τους φόβους της, τη γνωριμία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου αλλά και τη σχέση με την κόρη της.

Όπως είπε αρχικά η ηθοποιός, «δε νιώθω άνετα όταν με φλερτάρουν. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει να το απολαμβάνω… Ως παιδί ντρεπόμουν πολύ. Δεν μεγάλωσα σε μια οικογένεια αυστηρών αρχών. Θεωρούσα ότι υπάρχει μια καθήλωση σε όσους είναι όμορφοι. Δεν έβαζα κόκκινο κραγιόν επειδή έχω μεγάλα χείλη και ντρεπόμουν πολύ. Τώρα βλέπω άλλες που πάνε και βάζουν… Πολλές φορές έχω κρύψει το εμφανισιακό μου κομμάτι γιατί φοβόμουν ότι θα σταθούν σε αυτό. Σε όλη μου τη ζωή διάλεγα το δύσκολο δρόμο, έβρισκα πιο ενδιαφέρον. Νιώθω ότι καλυτερεύω, ότι γίνομαι πιο σοφή. Η δυσκολία πάντα με κέντριζε».

Όσον αφορά στην παράστασή της «Το πάρτι της ζωής μου», η Ελένη Ράντου, είπε: «Το έργο δεν είναι η δική μου ζωή, είναι ο τρόπος που βλέπω τη ζωή. Μέσα στην πανδημία, επειδή το θέμα του θανάτου ήταν πολύ έντονο, μου γεννήθηκε η ανάγκη να αποχαιρετήσω τους φίλους που έχασα, ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων είναι μέσα στο έργο. Η ανάγκη μου αυτή, μαζί με την τεράστια απελπισία που ένιωθα με έκανε να δημιουργήσω αυτό το έργο και να αντιστρέψω όλο αυτό που ένιωθα για να δείξω ότι η ζωή, σε κάθε της στιγμή, είναι δώρο. Αυτή η παράσταση είναι όσο χρονών είμαι. Είναι 58 ετών… Φοβόμαστε πάρα πολύ τον θάνατο. Έχουμε μια πολύ ισχυρή σχέση με τον φόβο. Πρώτα έχεις τον φόβο και μετά ψάχνεις να βρεις την αιτία. Είμαστε καταραμένοι γιατί είμαστε το μοναδικό ον που ξέρει ότι θα πεθάνει. Γεννιόμαστε με αυτό… Θα έπρεπε να παίρνουμε τη ζωή λίγο πιο χαλαρά».

Η ηθοποιός, μίλησε και για τη σχέση με την κόρη της και είπε χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά δε μας ανήκουν. Τα παιδιά τα φτιάχνεις για να βγουν στην κοινωνία, και να κατακτήσουν τη ζωή τους. Είμαι υπερπροστατευτική. Ζορίζομαι πάρα πολύ. Είμαι ο κλασικός τύπος κακιάς πεθεράς που θεωρεί ότι δεν αξίζει κανένας για το παιδί της. Το ξέρω ότι δε θα περνάει καλά ο γαμπρός μου. Όταν έφυγε η κόρη μου στην Ολλανδία, πήρα δεύτερο σκύλο για να νιώθω ότι έχω κάποιον να προσέχω. Το ότι έφυγε όμως, μου δίνει και μια ελευθερία, μια ανεμελιά, Το συνειδητοποίησα όταν έβαλα πολύ δυνατά τη μουσική και σκέφτηκα ότι δεν θα ξυπνήσω κανέναν. Παλιά φοβόμουν πολύ τη μοναξιά. Από μια ηλικία και μετά συνειδητοποίησα ότι τα πάω καλά με τη μοναξιά μου…Όλη μου τη ζωή έχω κάνει focus στο να μάθω τους ανθρώπους, γιατί μου αρέσει, τελικά κατάλαβα ότι δε θα τους μάθω ποτέ. Πάντα θα με εκπλήσσουν. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ τους ανθρώπους… ».

Ακόμη, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις φοβίες και τις ενοχές που είχε κατά το παρελθόν: «Είχα φτάσει σε επίπεδο να φοβάμαι να μασήσω, να καταπιώ. Ξεκίνησα με κλειστοφοβία, έγινε αγοραφοβία, υψοφοβία, ακροφοβία και στα ντουζένια της έγινε η φοβία του να καταπιώ. Σε μας τις γυναίκες έχω καταλήξει ότι μπορεί να είναι και ορμονικό. Από τότε που ηρέμησαν οι ορμόνες, έφυγαν και οι φοβίες. Είμαι ενοχική. Αν ακούσω για παράδειγμα ένα κορνάρισμα φταίω εγώ. Είχα πάντα την αίσθηση ότι φταίω για όλα. Το ξεπέρασα με πολλή δουλειά… Με ανακούφισε όταν συνειδητοποίησα ότι δεν φταίω εγώ για όλα… Οι άνθρωποι που κάνουμε αυτή τη δουλειά έχουμε έναν δαίμονα μέσα μας… αυτός ο δαίμονας πολλές φορές γίνεται δημιουργικός και άλλες μπορεί να σε καταστρέψει…».

Η Ελένη Ράντου, περιέγραψε το… ιδιαίτερο πρώτο ραντεβού που είχε με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά και τους… εθισμούς της: «Ήμουν φανατική καπνίστρια. Τώρα είναι ατμός. Έχω μια σχέση εξάρτησης με αυτό. Αν άφηνα ελεύθερο τον εαυτό μου θα ήμουν χαρτόμουτρο. Τρελαίνομαι με τον τζόγο. Με έχει σώσει τον γεγονός ότι μου αρέσει να έχω τον έλεγχο σε όλα. Το ποτό δε το μπορώ, το προσπάθησα όταν ήμουν μικρή να πίνω για να μην είμαι αντικοινωνική, αλλά έχω ένα ένζυμο που μόλις πίνω κάνω εμετό. Έτσι με ερωτεύτηκε ο άντρας μου. Στο πρώτο ραντεβού ο Βασίλης είχε φέρει όλη του την παρέα. Ήμασταν και οι δυο πάρα πολύ ντροπαλοί. Ήμασταν και οι δυο πολύ αμήχανοι. Ήπια δυο ποτά και έκανα εμετό στο αμάξι του, δε το έπλυνε για 15 μέρες και μου είχε πει, “δε το πλένω γιατί είναι ο δικός σου εμετός”. Μάλλον κατάλαβε την αγωνία μου να πιώ ενώ δεν πίνω».





