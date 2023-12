Πολιτική

Μεταναστευτικό - Βουλή: Σήμερα η ψηφοφορία επί της τροπολογίας – Τι προβλέπει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία επί της τροπολογίας του υπουργείου Μετανάστευσης. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζήτησε την Παρασκευή την απόσυρσή της

-



Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία επί της τροπολογίας που δίνει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια. Η τροπολογία προκαλεί τριβές στο εσωτερικό της Ν.Δ. μετά τη διαφωνία του Αντώνη Σαμαρά. Υπέρ της τροπολογίας έχουν ταχθεί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε κομματική πειθαρχία στην ονομαστική ψηφοφορία, εξαιρώντας ωστόσο τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει θέμα ελληνοποιήσεων ή νομιμοποιήσεων, επανέλαβε χθες, ο υπουργός Μετανάστευσης, , Δημήτρης Καιρίδης, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να γυρίσουμε σελίδα και να ενισχύσουμε τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και την αγορά εργασίας.

«Η ρύθμιση που φέρνουμε δεν είναι νομιμοποίηση, διότι δεν δίνει δικαίωμα μόνιμης διαμονής και ιθαγένειας. Είναι μία περιορισμένη πρωτοβουλία αλλά, σχεδιασμένη και πολύ προσεκτικά προετοιμασμένη, η οποία αφορά εν δυνάμει περί τους 30.000 δικαιούχους. Δεν επιλύει το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών αλλά είναι ένα πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που έχουμε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου». Αυτό τόνισε στη Βουλή, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής υπεραμυνόμενος της τροπολογίας για τους «εργάτες γης», και κατηγορώντας όσους διαφωνούν ότι «είτε δεν θέλουν να την διαβάσουν, είτε δεν ξέρουν να τη διαβάζουν, είτε επιμένουν σε πράγματα που δεν υπάρχουν».

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του κατά της ρύθμισης υποστηρίζοντας ότι ελαστικοποιεί κι άλλο τη δυνατότητα παροχής άδειας διαμονής και εργασίας ακόμη και σε μετανάστες για τους οποίους έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου. Ζήτησε επίσης την απόσυρση της τροπολογίας, την οποία χαρακτήρισε «λανθασμένη».

Υπέρ της τροπολογίας έχουν ταχθεί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η ρύθμιση αφορά περίπου 30.000 άτομα και επισημαίνεται πως η άδεια διαμονής θα εκδίδεται μόνον αν ο πολίτης τρίτης χώρας αποδείξει ότι έχει ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα και θα ανακαλείται αν δεν απασχολείται επί μακρό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι:

διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου,

διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής,

συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και

συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία συνεχή έτη παραμονής στη χώρα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας και πληρούν ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σεισμός στην Κίνα με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)

Κασσελάκης για Γεραπετρίτη: Δεν περιμένω να υποκλιθεί στην τέχνη, τουλάχιστον ας την αφήσει στην ησυχία της