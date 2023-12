Life

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φλωρινιώτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Φλωρινιώτης, γιος του Γιάννη Φλωρινιώτη πέθανε μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Συντετριμμένες η μητέρα και η αδερφή του μίλησαν στο "Πρωινό".

-



Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φλωρινιώτης, μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Έξι μήνες νωρίτερα, τον περασμένο Ιούνιο είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, Γιάννης Φλωρινιώτης.

Η μητέρα του μίλησε στο "Πρωινό" και συντετριμμένη είπε πως "δεν τον λυπήθηκε ο Θεός, το παιδάκι μου δεν το λυπήθηκε και προσεύχονταν τόσοι καλόγεροι για εκείνον"

Η Αννούλα Φλωρινιώτη, μιλώντας κι εκείνη στην εκπομπή δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και κυριολεκτικά «έσπασε» στον αέρα.

Η Αννούλα Φλωρινιώτη που όλο αυτόν τον καιρό ήταν στο πλευρό του αδελφού της, ψέλλισε μόλις μία λέξη…"διανύω τη χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Είμαι ακόμη και τώρα κοντά του. Την τελευταία εβδομάδα δεν επικοινωνούσε είχε πολλούς πόνους και τον είχαν σε καταστολή. Ξύπνησα το πρωί και είδα τα χέρια του παγωμένα και ο γιατρός μου είπε ξεκουράστηκε"

"Γνωρίζαμε ότι έχει επιδεινωθεί πολύ η υγεία του, αλλά κανονίζαμε να κάνουμε γιορτές μαζί αλλά δεν προλάβαμε..." είπε η Αννούλα μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σεισμός στην Κίνα με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)

Κασσελάκης για Γεραπετρίτη: Δεν περιμένω να υποκλιθεί στην τέχνη, τουλάχιστον ας την αφήσει στην ησυχία της