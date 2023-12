Αθλητικά

Βαλμπουενά για Μαρτίνεθ: “Είσαι κλόουν”

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, άφησε αιχμές εναντίον του πρώην προπονητή των ερυθρολεύκων.

Μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανσερραϊκού με 1-0 με σκόρερ τον Ελ Αραμπί, ο πρώην ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων Ματιέ Βαλμπουενά, απασφάλισε κατά του προπονητή Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, απάντησε κάτω από δημοσίευση που αναφερόταν στην επιστροφή του Μαροκινού επιθετικού στην αποστολή του Ολυμπιακού, αναφέροντας το όνομα του Μαρτίνεθ, ακολουθούμενο από ένα emoji κλόουν.

Martinez c’est un ??

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) December 18, 2023

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής θέλησε, προφανώς, να υπερασπιστεί τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, ο οποίος επί των ημερών του Ντιέγκο Μαρτίνεθ δεν έπαιζε καθόλου και βρέθηκε ακόμα και στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών.

Ο Γάλλος πρώην διεθνής αγωνίζεται πλέον στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Πειραιά.

