Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Άνδρας οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίσσης Σοφίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικίνδυνος οδηγός, οδηγούσε ανάποδα, "έφαγε" κόκκινα και τελικά ακινητοποιήθηκε στην Παλλήνη. Ποιες είναι οι ποινές που του επιβλήθηκαν.

-

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 75χρονο που... αγνόησε κάθε σήμα του ΚΟΚ το πρωί της Κυριακής, να προσπαθεί να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον κάλεσαν να σταματήσει την επικίνδυνη πορεία του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

"Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 17-12-2023, 75χρονος ημεδαπός οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, κατόπιν καταδίωξης από περιπολικό όχημα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, με τη συνδρομή περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, για επικίνδυνη οδήγηση, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και απείθεια.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της 17-12-2023 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών να κινείται αντίθετα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ακαδημίας.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί κάλεσαν με χρήση ηχητικών και φωτεινών μέσων τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα του, ωστόσο ο 75χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και άρχισε να παραβιάζει διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, κινούμενος αντίθετα σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, σε γραμμές του τραμ και επί του πεζοδρομίου, προβαίνοντας σε πολλαπλές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησης του, επιτηρούνταν από τα υπηρεσιακά οχήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με έτερο όχημα η πεζό, ενώ παράλληλα καλούνταν διαρκώς να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο οδηγός αφού διήλθε από το Κολωνάκι και τους Αμπελόκηπους, κατευθύνθηκε στη Λεωφόρο Μεσογείων, εισήλθε στην Αττική Οδό όπου και κατέληξε στην περιοχή της Παλλήνης, όπου και ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια.

Στο πλαίσιο του τροχονομικού ελέγχου, του βεβαιώθηκαν οι τροχονομικές παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίαση διπλής διαχωριστικής λωρίδας κ.α. και του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 12.560 ευρώ.

Επιπλέον, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για 1.160 ημέρες, του επιβλήθηκαν 175 πόντοι στο ΣΕΣΟ, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για 400 ημέρες και κατασχέθηκε το όχημα.

Ακόμη, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του δια βίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Ράντου: Είμαι ο κλασικός τύπος “κακιάς πεθεράς” (βίντεο)

Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο Ρέικιανες (εικόνες)

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φλωρινιώτης