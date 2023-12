Κοινωνία

Δολοφονία Γραικού - Καταπέλτης η Εισαγγελέας: Έδειρε με μανία το θύμα και έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη

Ποια είναι η πρόταση - καταπέλτης της Εισαγγελέα για την δολοφονία του Δημήτρη Γραικού που εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό.

«Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση». Αυτή ήταν η πρόταση της εισαγγελέως στη δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία του Δημήτρη Γραικού που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σε μια αγόρευση που διήρκεσε 90 λεπτά η δικαστική λειτουργός περιέγραψε και σταχυολόγησε όλα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης από μάρτυρες, ειδικούς επιστήμονες, κρατικούς λειτουργούς, συγγενείς θανόντα και δράστη.

«Ο κατηγορούμενος έδειρε με σφοδρότητα και μανία το θύμα και αυτό προκύπτει από τα χτυπήματα που έφερε η σορός. Όταν αντιλήφθηκε την πράξη του έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη». Αυτά ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια της εισαγγελέως κατά την αγόρευσή της στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης στη δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία του Δημήτρη Γραικού.

Η εισαγγελέας μίλησε για την στιγμή που οι ειδικοί του τμήματος Γεωλογίας ανακάλυψαν το όχημα του Γραικού στον αύλειο χώρο της μονάδας του ενώ μάλιστα σημείωσε πως ο δράστης θεώρησε υπέρβαση που αποκάλυψε μετά από ερωτήσεις των αρχών πού ήταν θαμμένος ο κτηνοτρόφος.

Ως αιτία θανάτου του Γραικού αναγνωρίστηκε από την ιατροδικαστή υπηρεσίας η βαριά θωρακική κάκωση με τον τεχνικό σύμβουλο ιατροδικαστή της οικογένειας του θύματος να συμφωνεί. Οι σύμβουλοι της πλευράς του καθ’ ομολογίαν δράστη απέδωσαν την αιτία θανάτου σε ανακοπή, υπενθύμισε η δικαστική λειτουργός. Σε άλλο σημείο κατέστησε σαφές πως τα χτυπήματα που έφερε το θύμα στα πλευρά δεν ταιριάζουν με την εκδοχή πως προκλήθηκαν από την πτώση του δράστη πάνω στο θύμα κατά τη διάρκεια του καυγά. Αντί αυτού ισχυρίστηκε πως σύμφωνα με τους ειδικούς αυτά τα χτυπήματα προέρχονται συνήθως μετά από τροχαίο ατύχημα.

Ορίζοντας την ΚΑΡΠΑ που ισχυρίστηκε ότι έκανε στο θύμα ο κατηγορούμενος σημείωσε πως η τεχνική εφαρμόζεται μέχρι να έρθει βοήθεια, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε ποτέ.

«Ο θανών δεν πήγε το μοιραίο βράδυ στη μονάδα του κατηγορούμενου για να δει αν είχε ζώα, όπως ανασκεύασε στην απολογία του ο ίδιος. Όπως προκύπτει ο Γραικός τον ακολούθησε για να του ζητήσει τα χρήματα που του όφειλε. Εκεί έφτασε έξω φρενών καθώς είχε αδικηθεί. Διαφώνησαν, ενδεχομένως το θύμα όντως να τον έβρισε και ο κατηγορούμενος τον έδειρε με σφοδρότητα και μανία και αυτό προκύπτει από τα χτυπήματα που έφερε η σορός που βρέθηκε σαπωνοποιημένη» ανέφερε σε σημείο της αγορεύσεως της για να συμπληρώσει: «Ούτε την ώρα που οι ειδικοί ανακάλυψαν το αμάξι του κτηνοτρόφου παραδέχθηκε όσα είχε κάνει ενώ παράλληλα προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές λέγοντας και πάλι ψεύδη».

Σε εξέλιξη είναι οι αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας του δολοφονηθέντα.

Πηγή: thesstoday.gr

