Κόσμος

Ερντογάν και Όρμπαν ενισχύουν τις σχέσεις Τουρκίας - Ουγγαρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρά συμφωνιών υπέγραψαν οι δύο ηγέτες κατά τη συνάντησή τους στη Βουδαπέστη.

-

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη διμερή συνάντηση Ερντογάν - Όρμπαν, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Ουγγαρίας στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ κι εξέφρασε την ελπίδα η ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας να λάβει ώθηση κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ουγγαρίας το 2024, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, συζητήσαμε επίσης τρέχοντα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ και των εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Γάζα. Χάρηκα που η Ουγγαρία, η οποία θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, τόνισε έντονα την υποστήριξή της για την πλήρη ένταξη μας στην Ένωση», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Αναφερόμενος στη Γάζα είπε ότι η Τουρκία κάνει ό,τι είναι δυνατόν να τερματίσει τις ισραηλινές θηριωδίες στη Γάζα το συντομότερο δυνατό με διπλωματικά μέσα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλει και η Ουγγαρία σε αυτή την προσπάθεια.

«Πιστεύω ότι η φίλη μας Ουγγαρία δεν θα διστάσει να συμβάλει αναλόγως», όπως ανέφερε.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν 17 συμφωνίες, μεταξύ των οποίων συμφωνία συνεργασίας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε επίπεδο «ενισχυμένης» στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως ειπώθηκε και από τους δύο ηγέτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο Ρέικιανες (εικόνες)

Δολοφονία Γραικού - Καταπέλτης η Εισαγγελέας: Έδειρε με μανία το θύμα και έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη

Οικονόμου: Οι αστυνομικοί πρέπει να πληρώνονται καλύτερα