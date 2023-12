Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

"Ο Ποσειδώνας όταν είναι σε καλή όψη δίνει πολλά, όμως σήμερα κάνει λάθη και δείχνει εξαπατήσεις" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή των προβλέψεων και τόνισε πως "ο Άρης στον Τοξότη δίνει ένταση και θέλει προσοχή"

Στην συνέχεια, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





