Δένδιας - Αλ Σίσι για την στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου

Επίσκεψη στο Κάϊρο πραγματοποιεί την Τρίτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του σε Κάιρο και Αλεξάνδρεια.

Μίλησαν για την περεταίρω στρατιωτική ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ο υπουργός δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Πρόεδρο Αλ Σίσι για την επανεκλογή του.

Στο πλαίσιο τη επίσημης επίσκεψής μου στην Αίγυπτο, έγινα σήμερα δεκτός από τον Πρόεδρο Εl-Sisi @AlsisiOfficial.



Εξέφρασα τα συγχαρητήριά μου για την επανεκλογή του και υπογράμμισα τη σημασία της στρατηγικής σχέσης ???????? για την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. pic.twitter.com/wNwZzvdY0l

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 19, 2023

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και στον τάφο του Προέδρου Σαντάτ στο Κάιρο, όπου και θα καταθέσει στεφάνι. Ακολούθως, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην Αλεξάνδρεια, όπου θα γίνει δεκτός από την ΑΘΜ Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο Β’ στο Πατριαρχείο.

