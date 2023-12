Life

Ο Δημήτρης Λάλος... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διεξοδικές ερωταπαντήσεις και εξομολόγηση εφ' όλης της ύλης από έναν από τους πιο πετυχημένους Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς.

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Δημήτρη Λάλο.

Ο ξεχωριστός ηθοποιός, παιδί μεταναστών από το Βέλγιο και τη Γερμανία που τα βήματά του τον οδήγησαν μέχρι το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, αφηγείται τη συναρπαστική διαδρομή του.

Πώς από ηλεκτρονικός υπολογιστών ανέβηκε στη θεατρική σκηνή;

Ο έρωτας με τη σύζυγό του και η σχέση με την κόρη του.

Πόσο άλλαξε τη ζωή του η δημοσιότητα της τηλεόρασης;



Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Δημήτρης Λάλος μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.



#EnwpiosEnwpiw



Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

