“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Τα εορταστικά επεισόδια χαρίζουν χιλιάδες ευρώ

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» γίνεται οικογενειακή υπόθεση και η αγωνία χτυπάει κόκκινο!

Ποιος θέλει να γίνει… Άγιος Βασίλης και να χαρίσει χιλιάδες ευρώ; Μα ασφαλώς, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 20:00, το πιο δυνατό παιχνίδι γνώσεων έρχεται στην παρέα μας με δύο εορταστικά επεισόδια και… διπλή καρέκλα. Απέναντι από τον Γρηγόρη, θα βρεθούν για πρώτη φορά δύο παίκτες μαζί, παίκτες που είναι συγγενείς, για να σκεφτούν, να ρισκάρουν, να απαντήσουν και να διεκδικήσουν χρηματικό έπαθλο μέχρι και 100.000 ευρώ!

Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει μόνο ένα μυαλό; Ποιος από τους δύο παίκτες θα είναι πιο ισχυρός και θα πάρει την τελική απόφαση, αν υπάρξει διάσταση απόψεων;

Ο φοβερός Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει, με τον δικό του… άπαιχτο τρόπο το σύνθημα, οι ερωτήσεις πέφτουν σαν βροχή, οι δύο παίκτες επικαλούνται τη γνώση, τη μνήμη ή ακόμα και την τύχη τους, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» γίνεται οικογενειακή υπόθεση και η αγωνία χτυπάει κόκκινο!

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Εορταστικά επεισόδια Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, στις 20:00.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Project Manager: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Αρχισυνταξία : Πάνος Χάλας

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions





