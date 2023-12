Υγεία - Περιβάλλον

Ρέντης: Βγαίνει από την καταστολή ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα

Τι αναφέρει η νεότερη ανακοίνωση του Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του 31χρονου αστυνομικού.

Ξεκίνησε η διαδικασία περιορισμού της καταστολής του αστυνομικού που τραυματίστηκε από ναυτική φωτοβολίδα στου Ρέντη.

"Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών, ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ, διασωληνωμένος και υποστηριζόμενος με μηχανικό αερισμό και συνεχή εξωνεφρική κάθαρση. Έχει διακοπεί η αγωγή με κατασταλτικά φάρμακα προκειμένου να εκτιμηθεί η νευρολογική του εικόνα τις επόμενες ημέρες", αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται ο ακρωτηριασμένος αστυνομικός.

Ο 31χρονος αστυνομικός νοσηλεύεται από το βράδυ της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου στο Γενικό Κρατικό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από τη ναυτική φωτοβολίδα που εκτοξεύτηκε από χούλιγκαν έξω από το κλειστό «Μελίνα Μερκούρη».

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ακατάσχετη αιμορραγία, καθώς η φωτοβολίδα βρήκε τη μηριαία αρτηρία, έπαθε ανακοπή, τον επανέφεραν οι γιατροί, μπήκε στο χειρουργείο, ενώ μερικές ημέρες αργότερα του ακρωτηρίασαν το πόδι. Η κατάστασή του από την πρώτη στιγμή είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

