Missing Alert: 15χρονη βρέθηκε 19 μέρες μετά την εξαφάνιση της

Τι αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την κοπέλα τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί για τόσες ημέρες.

Αίσια έκβαση είχε η αναζήτηση της 15χρονης τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου από την Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η ανήλικη εντοπίστηκε την Τρίτη καλά στην υγεία της.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Η περιπέτεια της Σουλτάνα (Τάνια) Τ., 15 ετών, έληξε σήμερα, 19/12/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Σουλτάνα (Τάνια) Τ., βρέθηκε σήμερα 19/12/2023 και είναι καλά στην υγεία της».

Η αρχική ανακοίνωση για την εξαφάνιση της έφηβης ανέφερε «Στη 1/12/2023, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης η Σουλτάνα (Τάνια) Τ. 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Κωνσταντίνας σήμερα 4/12/2023 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο».

