ΗΠΑ – Τουρκία: “Ανατολίτικο παζάρι” για F-16 και ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Τα παράπονα του Ερντογάν προς την Ε.Ε για το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του.

Την ταυτόχρονη διαδικασία για το νομοσχέδιο για τα F16 στο Αμερικανικό Κογκρέσο και την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. Όπως είπε τη διαδικασία αυτή θα προχωρήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ταυτόχρονα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επιστρέφοντας από την Ουγγαρία, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε εν πτήση πως κατά τη επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο συζήτησαν και F16 και ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ο Τζο Μπάιντεν του είπε, «Εσείς περάστε στη Βουλή (τη ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ) και θα περάσω στο Κογκρέσο με τον ίδιο τρόπο (το νομοσχέδιο για F16)».

«Μου είπαν ‘Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδικασία ταυτόχρονα. Εάν δουλέψουμε σε αυτό ταυτόχρονα, θα μπορέσουμε να το περάσουμε στο κοινοβούλιο πολύ πιο εύκολα», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως «ένα άλλο πολύπλοκο ζήτημα σχετικά με την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι η αρνητική στάση του Καναδά και ορισμένων συμμάχων στις αμυντικές προμήθειες. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Πιστεύω ότι οι θετικές εξελίξεις που αναμένουμε τόσο όσον αφορά το ζήτημα των F-16 στις ΗΠΑ όσο και την τήρηση των υποσχέσεων του Καναδά θα επιταχύνουν τη θετική άποψη του κοινοβουλίου μας για το θέμα. Από την άλλη, η Σουηδία μας έδωσε υποσχέσεις στο Βίλνιους. Αναμένουμε να εκπληρωθούν και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις».

Για την ενταξιακή πορεία της Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιολογήσει καλά τη θέση της Τουρκίας από εδώ και στο εξής. Είναι λάθος ότι η Τουρκία, η οποία είναι πιο έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολλά κράτη μέλη, παραμένει να περιμένει στην πόρτα για χρόνια λόγω πολιτικών εμποδίων».

«Ενώ το στρατηγικό και οικονομικό δυναμικό της Τουρκίας απαιτεί ότι θα έπρεπε να έχει ήδη αποκτήσει πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια με διάφορες δικαιολογίες. Οι διεργασίες που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια αποκάλυψαν για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι και πόσο επιρροή έχει η Τουρκία. Η ΕΕ πρέπει τώρα να εγκαταλείψει αυτό το λάθος. Ίσως, κατά τη διάρκεια της ουγγρικής προεδρίας, αυτό το θέμα να συζητηθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και να γίνει αναλόγως ένα νέο βήμα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

