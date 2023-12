Κοινωνία

Καταδίωξη - Χαϊδάρι: Οι συλληφθέντες διώκονται για εγκληματική οργάνωση

Βήμα-βήμα η δράση των νεαρών τη μοιραία νύχτα, η οποία οδήγησε στην καταδίωξη επί της Εθνικής Οδού και στο θάνατο ενός αστυνομικού.

Δικογραφία για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά. Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης, η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από τις διαδοχικές κλοπές οχημάτων τις οποίες φέρονται να διέπραξαν την Κυριακή τα ξημερώματα στο Πέραμα και στη Νίκαια τέσσερις νεαροί, κατά την καταδίωξη και διαφυγή των οποίων και συνεπεία επικίνδυνης οδήγησης, προκλήθηκε στο Χαϊδάρι θανάσιμος τραυματισμός αστυνομικού και τραυματισμός ακόμη τριών.

Σύμφωνα εξάλλου με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Για τις ανωτέρω πράξεις συνελήφθη τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 το πρωί 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις συνεργοί του από τους οποίους οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό την κλοπή οχημάτων, από τις βραδινές ώρες της Κυριακής 17 έως και τις πρώτες πρωινές της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2023 αφαίρεσαν τέσσερα οχήματα από το Πέραμα και τη Νίκαια.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και ανέπτυξαν υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την ζωή των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Ακολούθως, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο, στο 14ο περίπου χλμ., ο 20χρονος έχασε τον έλεγχο του κλεμμένου οχήματος και συγκρούστηκε με άλλο κλεμμένο όχημα, που οδηγούσε συνεργός του, με συνέπεια να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί, αφού προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο, ενώ το άλλο όχημα με τον οδηγό διέφυγε.

Στη συνέχεια, μοτοσικλέτα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ακολουθούσε το όχημα, προσέκρουσε πάνω σε περιπολικό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας και τον βαρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Παράλληλα, τραυματίσθηκε ελαφρά το πλήρωμα του περιπολικού και προκλήθηκαν φθορές στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι τραυματίες αστυνομικοί διεκομίσθηκαν στο νοσοκομείο και παραγγέλθηκε η εξέτασή τους από Ιατροδικαστή, ενώ επίσης παραγγέλθηκε η νεκροψία – νεκροτομή του θανόντα αστυνομικού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».

