“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Καθηλωτική είναι η συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι". Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Ο Γεράσιμος θα καταφέρει να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών, στην υπόθεση της δολοφονίας του Άκη; Ποιες θα είναι οι κινήσεις του για να κρύψει την αλήθεια;

Sneak preview:

«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 24

Οι έρευνες για την εύρεση του ενόχου για τη δολοφονία του Άκη συνεχίζονται και ο Δημήτρης με τον Ανδρέα φαίνεται να έχουν στα χέρια τους τον δράστη.

Η Άννα, με τη βοήθεια του Σωτήρη, προσπαθεί να βγάλει από το κρατητήριο τον φίλο της Φαίδωνα και να διαλευκάνει την υπόθεση. Όμως, οι σχέσεις της Αγγελικής και της Άννας διαταράσσονται επικίνδυνα κατά τη συνεργασία τους και οι αντίθετες απόψεις τους βάζουν σε κίνδυνο τη φιλία τους.

Η κατάσταση της υγείας του Νίκου επιδεινώνεται, με τις γυναίκες του σπιτιού να προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν χωρίς να τους πάρει είδηση η Άννα, η οποία δεν γνωρίζει τίποτα.

Ενώ ο Δημήτρης και ο Ανδρέας πλησιάζουν στη λύση της υπόθεσης του Άκη, νέα εμπόδια μπαίνουν στον δρόμο τους. Κανείς από τους δύο δεν φαντάζεται ότι αυτοί που θέλουν να κρύψουν την αλήθεια είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Τι έχουν να κρύψουν; Ποιος είναι, τελικά, αυτός που δολοφόνησε τον Άκη;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

