“ΑΡΕΝΑ” με “διαφορετικές” χριστουγεννιάτικες ιστορίες

Μια ξεχωριστή εκπομπή με συγκινητικές και καθηλωτικές εξομολογήσεις, ανθρώπινες ιστορίες για διαδρομές ζωής πότε με αίσιο τέλος και πότε όχι.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου ετοιμάζει μια διαφορετική, χριστουγεννιάτικη «ΑΡΕΝΑ».

Πίσω από τα χαμόγελα των ημερών, τις ευχές και τον χρωματιστό διάκοσμο, πίσω από τη χαρά των Χριστουγέννων, την προσδοκία και τη διάθεση για παραμύθι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια διαφορετική ιστορία να διηγηθούν. Μια ιστορία που, όπως και στα παραμύθια, άλλες φορές έχει αίσιο τέλος και άλλες πάλι όχι.

Η δημοσιογραφική ομάδα της «ΑΡΕΝΑΣ» φέρνει στο φως ιστορίες συνανθρώπων μας οι οποίες θα μας κάνουν να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που βλέπουμε τον διπλανό μας αυτές τις ημέρες.

Ένα κορίτσι πάλεψε με τον καρκίνο στα 7 του χρόνια έχοντας δίπλα της στο Νοσοκομείο τη μοναδική της φίλη και τα παιχνίδια που έφτιαχνε με τα χειρουργικά γάντια.

Ένας άνθρωπος βρέθηκε να κοιμάται στο δρόμο και τώρα αντικρύζει τη ζωή με άλλα μάτια.

Μία οικογένεια βλέπει μόνο με τα μάτια της ψυχής και της μικρής τους κόρης.

Μία μητέρα που την εγκατέλειψε ο σύζυγός της και παλεύει για τα παιδιά της, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, επιλέγοντας να βοηθήσει τους συνανθρώπους της.

Μία οικογένεια στην Καρδίτσα έχασε τα πάντα στην κακοκαιρία και προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της.

Ένας πατέρας ακόμα περιμένει την κόρη του να γυρίσει από το ταξίδι.

Μία γυναίκα λυτρώθηκε από την κακοποίηση, όταν βρήκε το θάρρος να φύγει...

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Μάνος Φραγκιουδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου