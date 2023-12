Κόσμος

Χαμάς – όμηροι: Όχι σε νέες διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Χαμάς αρνείται κατηγορηματικά κάθε διαπραγμάτευση για εκεχειρία και θέτει ως όρο τον τερματισμό του πολέμου.

-

Η Χαμάς απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την ανταλλαγή των ομήρων που κρατά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ισραήλ, όμως είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του, ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχός της σήμερα.

«Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής διαπραγμάτευσης για την ανταλλαγή κρατουμένων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος γενοκτονίας του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μπάσεμ Ναΐμ.

«Είμαστε ωστόσο ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που συμβάλλει στον τερματισμό της επίθεσης στον λαό μας και το άνοιγμα των διαβάσεων για την εισαγωγή βοήθειας και την παροχή ανακούφισης στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 50000 ευρώ

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Ρέντης: Βγαίνει από την καταστολή ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα