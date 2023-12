Life

“Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ” στον ΑΝΤ1 τις Γιορτές (εικόνες)

Βραδιές γιορτής και χαράς συντροφιά με αγαπημένους καλλιτέχνες που χαρίζουν μοναδικές βραδιές κεφιού.

Φέτος στον ΑΝΤ1 γιορτάζουμε τις νύχτες μας με «Ρυθμό».

Αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους στα exclusive live events «ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ», που πραγματοποιήθηκαν από τον ΡΥΘΜΟ 94.9 στη βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas με οικοδέσποινα τη ραδιοφωνική παραγωγό, Γιώτα Τσιμπρικίδου, και μας χαρίζουν αξέχαστες μαγικές «νύχτες» ερμηνεύοντας μεγάλες μουσικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε.

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 23:00

Μιχάλης Χατζηγιάννης με special guest τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 23:00, γιορτάζουμε τη βραδιά των Χριστουγέννων με τον μοναδικό Μιχάλη Χατζηγιάννη και special guest τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και το ταλέντο τους σε μια άκρως απολαυστική «νύχτα». Ο μεγάλος καλλιτέχνης και δημιουργός, Μιχάλης Χατζηγιάννης, μοιράζεται ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, μιλάει για τη μουσική του, η οποία επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει ολόκληρες γενιές, τραγουδάει και ξεσηκώνει το κοινό με προσωπικές του επιτυχίες και διασκευές γνωστών τραγουδιών. Στη συνέχεια, υποδέχεται με συγκίνηση τον επίτιμο καλεσμένο και μέντορά του, Γιώργο Χατζηνάσιο και μαζί δημιουργούν ένα μουσικό υπερθέαμα. Οι δυο στενά συνδεδεμένοι καλλιτέχνες αποκαλύπτουν κοινές τους στιγμές και αναμνήσεις, όπως αυτή της πρώτης τους επικοινωνίας και συνεργασίας. Highlight της βραδιάς, η ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο «Άγγιγμα Ψυχής» και «Το σώμα που ζητάς» υπό τη μουσική συνοδεία του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου

Νατάσα Θεοδωρίδου με καλεσμένο της τον Mente Fuerte, στις 23:00

ONIRAMA με guest τον Χρήστο Δάντη, στις 00:45

Το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 23:00, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου, Νατάσα Θεοδωρίδου, υποδέχεται τον καλεσμένο της, Mente Fuerte και μας χαρίζουν μια υπέροχη μουσική βραδιά. Η μεγάλη λαϊκή ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου, θα μας μαγέψει με το αστείρευτο ταλέντο, τη φωνή αλλά και τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες της και στη συνέχεια θα υποδεχτεί τον ταλαντούχο καλλιτέχνη της ραπ σκηνής, Mente Fuerte, ο οποίος, με τη σειρά του, θα μας ξεσηκώσει σε ένα ανατρεπτικό «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ». Η μοναδική συνύπαρξη της λαϊκής και ραπ μουσικής, θα κλέψει σίγουρα τις εντυπώσεις με την ένωση των δυο διαφορετικών ρεπερτορίων!

Αμέσως μετά, στις 00:45, ακολουθούν οι εκρηκτικοί ONIRAMA με καλεσμένο τον ξεχωριστό Χρήστο Δάντη. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν μεγάλες μουσικές επιτυχίες, αλλά και ανατρεπτικές διασκευές, ξυπνώντας συναισθήματα και μετατρέποντας τις δυνατές στιγμές σε δυνατές αναμνήσεις.

Δευτέρα 1η Ιανουαρίου στις 23:00

Δέσποινα Βανδή με special guests τις Ηρώ και Τάμτα

«Γυναικεία υπόθεση» θα είναι η πρώτη και άκρως εορταστική «νύχτα» του νέου έτους με την σούπερ σταρ Δέσποινα Βανδή να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας και τις επίτιμες καλεσμένες της, Τάμτα και Ηρώ, να πλαισιώνουν ιδανικά τη μουσική βραδιά. Οι 3 γυναικείες περσόνες του ελληνικού πενταγράμμου λένε μαζί μας «Καλή Χρονιά» και ενώνουν τις φωνές τους σε μια νύχτα αφιερωμένη στις γυναίκες και στην ενημέρωση, την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, στηρίζει το έργο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙΜΑ, της εξιδεικευμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης σε ζητήματα φύλου, για έναν κόσμο έμφυλης ισότητας και δικαιοσύνης. Η βραδιά ξεκινά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, να υποδέχεται στη σκηνή τη μαγευτική Δέσποινα Βανδή! Η ερμηνεύτρια μοιράζεται μαζί μας όμορφες στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και συνεργασίες που έχει ξεχωρίσει, συγκινεί και ξεσηκώνει το κοινό με παλιά και νέα της τραγούδια και με medley που απογειώνουν τη διάθεσή μας. Στη συνέχεια, η Δέσποινα Βανδή συναντά επί σκηνής την Ηρώ και για πρώτη φορά, την Τάμτα. Οι δύο ερμηνεύτριες μοιράζονται το «πάλκο» με την σούπερ σταρ της βραδιάς δημιουργώντας με τα ντουέτα και τις ερμηνείες τους μια μαγική ατμόσφαιρα! Στην παρέα τους και οι Kings, οι οποίοι ερμηνεύουν μαζί με τη Δέσποινα Βανδή την επιτυχία τους “Ya Habibi”. Το άκρως δυναμικό φινάλε κάνει η Δέσποινα Βανδή με το αδιαμφισβήτητα #1 ελληνικό τραγούδι των γιορτών «Χριστούγεννα», καλωσορίζοντας με ανεβασμένη διάθεση και μαγεία το 2024!

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ» - Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου και Δευτέρα 1η Ιανουαρίου στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

