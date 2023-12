Life

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Δημοσιογράφος τον καταγγέλλει για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε πριν από 28 χρόνια και είναι η τρίτη σε βάρος του ηθοποιού για σεξουαλική βία από το 2018.

-

Η Ισπανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρουθ Μπάθα ανακοίνωσε σήμερα πως κατέθεσε μήνυση στην Ισπανία σε βάρος του Γάλλου ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ για βιασμό, που συνέβη το 1995 στο Παρίσι.

Η συγγραφέας, ηλικίας 51 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κατέθεσε μήνυση την περασμένη Πέμπτη στην ισπανική αστυνομία για έναν βιασμό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του Γάλλου ηθοποιού τη 12η Οκτωβρίου του 1995 στο Παρίσι για το περιοδικό Cinemania, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πληροφορία που αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia.

Η Ρουθ Μπάθα, που ήταν 23 ετών εκείνη την εποχή και ο ηθοποιός 46 ετών, μίλησε για μια «διείσδυση χωρίς καμία συναίνεση, καμία στιγμή» και περιέγραψε πως ένιωσε ότι «είχε παραλύσει» κατά τη διάρκεια του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε στα κεντρικά της πρώην εταιρείας παραγωγής Roissy Films.

Στην Ισπανία, το ποινικό αδίκημα της «σεξουαλικής επίθεσης» περιλαμβάνει επίσης τον βιασμό, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα.

Η Ρουθ Μπάθα μίλησε, επίσης, στο Γαλλικό Πρακτορείο για μια «σεξουαλική επίθεση», όμως όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει ότι επρόκειτο για βιασμό, η Μπάθα απάντησε: «η αστυνομία τον χαρακτήρισε έτσι».

Σε επικοινωνία με το AFP, η αστυνομία και η εισαγγελία δήλωσαν πως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση της μήνυσης, η οποία θα είναι η τρίτη σε βάρος του ηθοποιού για σεξουαλική βία από το 2018.

Η δημοσιογράφος εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξέχασε «τελείως» τα γεγονότα εωσότου διάβασε μια έρευνα που δημοσίευσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Mediapart τον Απρίλιο, στην οποία 13 γυναίκες κατηγορούσαν τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 60χρονος stalker 22χρονης

Άνω Πετράλωνα - Έξωση: Ένταση μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών (βίντεο)