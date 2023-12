Αθλητικά

Οπάβα – Προμηθέας Πάτρας: Νίκη στην παράταση για τους Αχαιούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θα είναι η αντίπαλος του Προμηθέα στα play in της διοργάνωσης για την πρόκριση στους «16».

-

Με «διπλό» επί τσεχικού εδάφους, παρά την απουσία των Χάιμε Ετσενίκε και Τιμ Φρειζίερ, ολοκλήρωσε ο Προμηθέας Πατρών την παρουσία του στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 100-97 στην παράταση (91-91κ.α.) από την έδρα της Οπάβα, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου, «τερματίζοντας» στην τρίτη θέση με ρεκόρ 3-3.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα συνεχίσει στο Play-In της διοργάνωσης, όπου απέναντι στην γαλλική ΛεΜάν θα παλέψει με μειονέκτημα έδρας για την πρόκριση της στους «16». Στον αντίποδα, η Οπάβα ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό ταξίδι της με έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον όμιλο του Προμηθέα προέκυψε και η αντίπαλος του Περιστερίου στο play in, που θα είναι η Ρίτας Βίλνιους (θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας), η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-2, μετά τη νίκη της με 79-77 επί της πρωτοπόρου Ντιζόν.

Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι από το πρώτο τζάμπολ του, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 38΄, ο Προμηθέας έδειξε στο τελευταίο δίλεπτο να ελέγχει τη μοίρα του, όταν με τρίποντο του Κάουαν ξέφυγε με +7 (84-91). Ωστόσο λάθη σε άμυνα και επίθεση, αλλά και αστοχία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, επέτρεψαν στην Οπάβα να απαντήσει με σερί 7-0, να ισοφαρίσει σε 91-91 και να στείλει το ματς στην παράταση. Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η ελληνική ομάδα είχε το «καθαρό μυαλό», πήρε το προβάδισμα και διατηρώντας την ψυχραιμία της έκοψε πρώτη το νήμα του τερματισμού, με τον φωτεινό πίνακα να γράφει το τελικό 97-100.

Τεράστια εμφάνιση από τον Άντονι Κάουαν με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (30) και ασίστ (11), ενώ με 25 πόντους φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι ο Κρις Κόφεϊ, ο οποίος είχε και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 51-52, 77-76, 91-91κ.α., 97-100 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάρκες, Ατάρντ, Ροντρίγκεζ

ΟΠΑΒΑ (Πετρ Τζούντεκ): Τζουρέκα 3 (1), Μορκάν 14, Πέχατσεκ 14, Σίρινα 20 (5), Τάουνς 19 (2), Φάρσκι, Γκνίαντεκ 5, Κουρίλ 7 (1), Σλάβικ 9 (1), Σβάντρλικ 6

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόφεϊ 25 (1), Κάουαν 30 (5), Κόνιαρης 13 (2), Ρέινολντς 16 (4), Στίβενς 10, Μπαζίνας, Χρυσικόπουλος, Τζόουνς 6 (2), Καραγιαννίδης, Πλώτας.