Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί στους Αμπελόκηπους με έναν τραυματία (εικόνες)

Πώς συνέβη η συμπλοκή. Ποιες οι εμπλεκόμενες πλευρές και ποια σενάρια μελετά η Αστυνομία.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τρίτη λίγο μετά τις 22.00 στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Αμπελώνων και Συνταγματάρχη Φρυζή.

Σύμφωνα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Βαγγέλης Κοκολάκος, προηγήθηκε συμπλοκή ατόμων σε καφετέρια που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο και ένας άνδρας, όπως αναφέρεται μετανάστης πολίτης Αλβανίας, τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε. Εν συνεχεία, μπήκε μέσα σε ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε.

Από τους πυροβολισμούς υπήρξε ένας τραυματισμός καθώς μία από τις σφαίρες χτύπησε έναν άνδρα στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως δηλωσε περίοικος στην ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thestival.gr , βρήκε τον τραυματία ξαπλωμένο στο έδαφος με αίματα στο πόδι.“Σοκαρίστηκα, είπα πεθαίνει. Πήρα το 166 και τους είπα ελάτε γρήγορα, ο άνθρωπος πεθαίνει”, ανέφερε ο κάτοικος της περιοχής.

Πηγή εικόνων: Thestival.gr

